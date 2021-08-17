Отдых в Одессе стал дороже, чем в Турции: как и почему взлетели цены ко Дню Независимости

Украинцам, которые готовятся провести длинные выходные на День независимости в Одессе, придется заплатить за аренду жилья намного больше, чем обычно – собственники квартир так воодушевились большим количеством туристов, что повысили цены вдвое. Снять единичку возле моря (без питания) сейчас можно за 1 300 грн, но до 24 августа цены вырастут еще сильнее.

По словам экспертов, поездка в Южную Пальмиру в этом году по стоимости и вовсе сравнялась с отдыхом в Турции. Подробнее рассказывает OBOZREVATEL.

В Одессу потянулись толпы отдыхающих, помимо украинцев из разных уголков страны появились иностранцы: турки, поляки и туристы из Саудовской Аравии все чаще арендуют квартиры в городе. После открытия новой взлетно-посадочной полосы в Одесском аэропорту рейсы в курортный город начали осуществлять многие международные компании.

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Квартиры не простаивают, рассказывает OBOZREVATEL одесский риелтор Анна. Бум со стороны потенциальных арендаторов позволил собственникам квартир повысить цены.

"В основном жилье снимают в центре города и в районе Аркадии, где ближе всего к морю. В этом году за съем квартиры нужно заплатить в два раза больше. Минимальная стоимость аренды квартиры в хорошем районе и комфортной для проживания составляет 1,2 тыс. грн в сутки. Жилье с новым ремонтом в пяти минутах ходьбы от пляжа сдается за 1,3-1,4 тыс. грн в сутки. Но на один день апартаменты никто не сдаст – минимальный срок аренды составляет три-пять дней", – говорит она.

На период Дня независимости, когда украинцы будут гулять четыре дня, квартиры еще есть, говорят опрошенные риелторы. Но цены стартуют от 4 тыс. грн в сутки. И несмотря на это некоторые туристы готовы платить такие баснословные суммы за выходные у моря. Хотя это далеко не все затраты путешественника. Например, стоимость проезда из Киева в Одессу на Интерсити составляет 1 тыс. грн с человека в одну сторону. То есть, семья из двух человек только на проезд потратит 4 тыс. грн. Питание в Одессе обойдется в 2,5-3 тыс. грн в сутки за двоих (с учетом похода на пляж, аренды лежаков, коктейлей и так далее).

Итого – за неделю отдыха придется выложить 32-33 тыс. грн.

За эти деньги можно неплохо отдохнуть за границей. Например, стоимость недельного отдыха в Турции стартует от 21 тыс. грн, в Египте – от 18 тыс. грн, а на Кипре – от 18,5 тыс. грн в неделю за двоих. В эту цену уже включен перелет и часто – питание. За 32-33 тыс. грн в неделю, за такую же цену, как и в Одессе, можно арендовать номер в хорошей пятизвездочной гостинице в Турции.

Арендуя квартиру в приморском городе, турист рискует. Чтобы забронировать жилье, необходимо внести предоплату – отправить на банковскую карточку риелтору сумму, которая равна суткам проживания в городе. И тут есть риск столкнуться с мошенниками, которые берут деньги и исчезают. Приехавшие на отдых путешественники остаются без жилья и вынуждены искать апартаменты на месте. Таких случаев – десятки.

Как себя обезопасить? Управляющий партнер юридической компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец рассказывает, что перед тем, как отправлять деньги за жилье, лучше проверить информацию о риелторе или агентстве недвижимости в интернете. "Лучше обращаться в крупные агентства, которые, как правило, не занимаются мошенничеством", –говорит он.

Или же можно арендовать жилье через специальный сервис бронирования, который возвращает средства в том случае, если по приезду квартира отсутствует или занята.