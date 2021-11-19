В Одессе и Днепре у водителей будут отбирать автомобили – кто в зоне риска

В Киеве у владельца Range Rover конфисковали автомобиль за неуплату 147 штрафов за превышение скорости. Общая сумма задолженности составила около 130 тыс. грн. Вскоре так же делать будут в Днепре и Одессе.

Об этом у себя в Facebook сообщил замминистра юстиции Андрей Гайченко. При этом он подчеркнул: разгонялся владелец автомобиля до 167 км/ч.

"Владелец сможет вернуть свой автомобиль. Но только после оплаты всех штрафов и расходов Государственной исполнительной службы (ГИС)", – отметил Гайченко.

Временно конфисковывать автомобили за превышение скорости в Киеве начали 17 ноября. За это время, по словам Гайченко, ГИС изъяла уже 7 машин.

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При этом он подчеркнул, что вскоре подобная практика будет применяться и в других городах Украины. "На очереди – Днепр и Одесса", – отметил замминистра.

В Украине с 1 октября дальнобойные фуры, которые не соответствуют требованиям по весу, подвергаются штрафам – до 51 тыс. грн. В случае перевеса наказывают не только водителя слишком тяжелой фуры, но и компанию-перевозчика.

Автоматический габаритно-весовой контроль осуществляется с помощью встроенных в дорожное покрытие датчиков системы WIM (Weight-in-Motion - дословно с английского "вес в движении"). Эти системы позволяют определить вес автомобиля.

Сама же фиксация нарушения происходит следующим образом:

камеры определяют скорость, габариты и номерные знаки транспортных средств;

эти данные передаются на обработку в Центр обработки данных Госслужбы по безопасности на транспорте;

там инспектор проверяет данные , формирует постановление и ставит на нем электронную подпись;

вместе с реквизитами на оплату это постановление направляется нарушителю по почте;

нарушителю дается 10 дней со дня получения письма на оплату штрафа.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что часть штрафов, которые бюджет получает от нарушителей дорожного движения благодаря комплексам автоматической фиксации ПДД, должны поступать в те общины, которые их установили. Это позволит существенно увеличить количество видеокамер на дорогах Украины.