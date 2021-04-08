В "Нафтогазе" предупредили об обмане: под предлогом экономии у украинцев выманивают тысячи гривен

Украинцам в сети продают "изобретения", которые якобы помогут экономить газ – электрические котлы "с коэффициентом полезного действия (КПД) 300%". При этом максимально возможный КПД – 100%

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель начальника департамента энергоэффективности "Нафтогаз Украины" Алексей Хабатюк. "Такими фейковыми "чудесами" выманивают у людей деньги. Под модную тему – экономия газа. Есть такие же псевдоизобретатели, которые "на коленке" "изобретают" супер-пупер "карбоновые электронагреватели" с КПД 300%", – написал Хабатюк.

Facebook Алексея Хабатюка

Котлы продают по цене от 99 до 149 евро (3,2-4,9 тыс. грн). При этом в инструкции указано, что самый дешевый котел способен обогреть площадь всего в 15 квадратов.

Национальная комиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила новые правила расчета тарифов на газ. Поставщиков обязали опубликовать предложения на год, а украинцам дали возможность заключить новые контракты уже в мае.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с первого апреля 2021-го поставщики газа могут устанавливать любые цены на голубое топливо без ограничения Кабмина. В результате несколько компаний приняли решение поднять тариф с 6,99 до 8,25-8,85 грн за куб.