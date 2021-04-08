У "Нафтогазі" попередили про обман: під приводом економії в українців виманюють тисячі гривень

Українцям у мережі продають "винаходи", які нібито допоможуть економити газ – електричні котли "з коефіцієнтом корисної дії (ККД) 300%". Водночас максимально можливий ККД – 100%

Про це на своїй сторінці в Facebook написав заступник начальника департаменту енергоефективності "Нафтогаз України" Олексій Хабатюк. "Ось такими фейковими "чудесами" видурюють у людей гроші. Під модну тему – економії газу. Є такі ж псевдовинахідники, які "на коліні" "винаходять" супер-пупер "карбонові електронагрівачі" з ККД 300%", – написав Хабатюк.

Facebook Олексія Хабатюка

Котли продають за ціною від 99 до 149 євро (3,2-4,9 тис. грн). До того ж в інструкції зазначено, що найдешевший котел здатний обігріти площу всього в 15 квадратів.

Національна комісія в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила нові правила розрахунку тарифів на газ. Постачальників зобов'язали опублікувати пропозиції на рік, а українцям дали можливість укласти нові контракти вже в травні.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні з першого квітня 2021-го постачальники газу можуть встановлювати будь-які ціни на блакитне паливо, без обмеження Кабміну. В підсумку кілька компаній ухвалили рішення підвищити тариф із 6,99 до 8,25-8,85 грн за куб.