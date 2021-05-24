В мире прогнозируют подорожание чая: как затронет украинцев
Индийские ассоциации прогнозируют рост цен на чай из-за коронавируса и засухи. При этом украинских потребителей вряд ли серьезно затронет подорожание.
Об этом рассказал член Европейской ассоциации производителей чая Максим Малыгин, сообщает "Украина 24". "Во-первых, оно вероятностное, во-вторых, даже если оно будет, поставки в Украину могут быть перекрыты поставками из других крупных стран-производителей, таких как Кения или Шри-Ланка, поскольку речь идет о мировом рынке недорогого мелколистового или гранулированного чая, массового, которого около 98% на рынке", – сказал он.
По словам Малыгина, вряд ли подорожание будет больше, чем 10%. "Плюс весь чай, который фасуется, например, в Украине, и представлен в супермаркетах, является смешанным. То есть это где-то от 6 до 8 различных партий, и очень часто из разных стран. Поэтому общее подорожание вряд ли будет больше 10%, если оно будет", – объясняет специалист.
Он отметил, что с точки зрения инфляции в Украине, которая в любом случае будет до конца 2021-го, подорожание будет мало заметно.
Напомним, сахар в Украине в апреле 2021-го подорожал в рознице до 25,63 грн/кг. Для сравнения, в марте цена составляла 24,38 грн/кг.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
В Украине средняя цена яиц составляет 20,46 грн за 10 штук. По сравнению с апрелем, стоимость уменьшилась на 17%.
В Украине с 1 января до 1 мая цены на крупы выросли на 0,9-3,59 грн за кг. Больше всего подорожала гречка: с 37,43 до 41,02 грн.
Цены на продукты растут как в мире, так и в Украине. С начала года рекордно подорожали сахар, подсолнечное масло и яйца. При этом продолжится подорожание хлеба и говядины.