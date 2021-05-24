В мире прогнозируют подорожание чая: как затронет украинцев

Индийские ассоциации прогнозируют рост цен на чай из-за коронавируса и засухи. При этом украинских потребителей вряд ли серьезно затронет подорожание.

Об этом рассказал член Европейской ассоциации производителей чая Максим Малыгин, сообщает "Украина 24". "Во-первых, оно вероятностное, во-вторых, даже если оно будет, поставки в Украину могут быть перекрыты поставками из других крупных стран-производителей, таких как Кения или Шри-Ланка, поскольку речь идет о мировом рынке недорогого мелколистового или гранулированного чая, массового, которого около 98% на рынке", – сказал он.

По словам Малыгина, вряд ли подорожание будет больше, чем 10%. "Плюс весь чай, который фасуется, например, в Украине, и представлен в супермаркетах, является смешанным. То есть это где-то от 6 до 8 различных партий, и очень часто из разных стран. Поэтому общее подорожание вряд ли будет больше 10%, если оно будет", – объясняет специалист.

Он отметил, что с точки зрения инфляции в Украине, которая в любом случае будет до конца 2021-го, подорожание будет мало заметно.

Напомним, сахар в Украине в апреле 2021-го подорожал в рознице до 25,63 грн/кг. Для сравнения, в марте цена составляла 24,38 грн/кг.

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