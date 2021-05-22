В Украине подорожал сахар: названа новая стоимость
Сахар в Украине в апреле 2021-го подорожал в рознице до 25,63 грн/кг. Для сравнения, в марте цена составляла 24,38 грн/кг.
Об этом сообщает"Агро Перспектива". Отметим, что сахар в феврале в рознице продавался по 23,13 грн.
При этом, по сравнению с апрелем прошлого года, цены на сахар выросли на 10,49 грн за кг. Тогда средняя стоимость составляла 15,14 грн/кг.
Напомним, в Украине средняя цена яиц – 20,46 грн за 10 штук. По сравнению с апрелем, стоимость уменьшилась на 17%.
Кроме того, по сравнению с прошлой неделей, цены уменьшились на 10%. Отмечается, что средняя цена десятка яиц варьируется в зависимости от региона.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Цены на продукты в Украине продолжат расти. С начала 2021-го заметно подорожал борщнабор, подсолнечное масло, куриные яйца. Эксперты отмечают, что подорожание продолжится.
Правительство РФ запретило вывозить из страны гречиху, крупу из гречихи грубого помола и очищенное гречневое зерно, а Украина зависит от импортной гречихи, которая поставляется в нашу страну из России через Казахстан. По этой причине цены на крупу могут подскочить.
В Украине за год подорожал алкоголь и табачная продукция отечественного производства. Так, среди алкогольных напитков заметнее всего выросло в цене пиво – на 5,2% до 18,35 грн за 0,5 л.