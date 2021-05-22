В Украине подорожал сахар: названа новая стоимость 

Сахар в Украине в апреле 2021-го подорожал в рознице до 25,63 грн/кг. Для сравнения, в марте цена составляла 24,38 грн/кг.

Об этом сообщает"Агро Перспектива". Отметим, что сахар в феврале в рознице продавался по 23,13 грн.

При этом, по сравнению с апрелем прошлого года, цены на сахар выросли на 10,49 грн за кг. Тогда средняя стоимость составляла 15,14 грн/кг.

Напомним, в Украине средняя цена яиц – 20,46 грн за 10 штук. По сравнению с апрелем, стоимость уменьшилась на 17%.

Кроме того, по сравнению с прошлой неделей, цены уменьшились на 10%. Отмечается, что средняя цена десятка яиц варьируется в зависимости от региона.

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