В мире насчитывается около 60 тысяч олигархов – Boston Consulting Group

По состоянию на 2021 год в мире насчитывается около 60 тысяч олигархов с активами более 100 миллиона долларов. Их общее состояние оценивается в 22 триллиона долларов. Это 15% от всего финансового богатства.

Об этом говорится в отчете Boston Consulting Group о росте мирового благосостояния в 2021 году. Большая часть средств сосредоточена в США, где сейчас насчитывается 20,6 тысяч сверхбогатых людей. В топ-5 по числу таких граждан также входят Китай, Германия, Франция и Гонконг.

В целом, как пишут аналитики, за время коронавирусного кризиса финансовое состояние людей в мире увеличилось на 8,3% и возросло до рекордного уровня в 250 триллионов долларов.

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Вместе с тем, общее чистое богатство мира достигло 431 триллиона долларов, четверть этого капитала контролируется миллионерами.

В отчете также указано, что общая сумма финансового богатства в мире может вырасти на 65 триллионов долларов с 2020 по 2025 год. Быстрее всего будет расти капитал так называемых сверхбогатых людей – он может увеличиться на 6,7% в годовом исчислении, что намного быстрее, чем у любой другой группы доходов.

Большая часть этого роста произойдет в первой десятке самых богатых стран мира: США, Китае, Германии, Гонконге, Франции, Индии, Великобритании, Италии, России и Канаде. Однако большинство будет из Китая, сказано в отчете.

Как сообщал OBOZREVATEL, журнал Forbes Україна опубликовал рейтинг самых богатых украинцев. Так, первую строчку занял Ринат Ахметов, состояние которого оценили в $7,6 млрд.