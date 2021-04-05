В Минфине рассказали о судьбе выплат 8 тысяч гривен украинцам
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что проблем с выплатой помощи предпринимателям, в том числе и выплаты ФЛП по 8 тысяч гривен и их работникам, не будет.
"Проблем с выплатами не будет, потому что у нас был переходный остаток ковидного фонда. Мы его сохранили и сейчас можем использовать на выплату предпринимателям", – сказал глава Минфина в эфире программы "Подробиці тижня".
По его словам, эта инициатива не требует внесения изменений в бюджет.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября анонсировал введение налоговых каникул для физлиц-предпринимателей на время карантина и одноразовую выплату 8 тысяч гривен. Это может привести к потерям бюджета в размере до 26,8 млрд грн (при условии трехмесячных каникул и полного закрытия ФЛП), ускоренному росту цен и подорожанию доллара.
Также Зеленский заявил, что украинцам аннулируют налоговый долг, если его сумма меньше 3,06 тысяч гривен. Новшество затронет почти 4 млн украинцев. При этом год страна может закончить с бюджетным дефицитом в 150 млрд грн.
Как сообщал OBOZREVATEL:
10 декабря в Украине вступили в силу законы о введении налоговых каникул для физлиц-предпринимателей на время карантина и единовременной выплате в размере 8000 гривен. Закон вводит единовременную компенсацию бизнесу для возмещения уплаты единого взноса.
Размер компенсации составит среднемесячную сумму ЕСВ по расчетам последних 10 месяцев. Компенсацию получат те компании, которые реально пострадают от введения карантина. При этом компенсация не будет предоставляться, если по ЕСВ есть задолженность.