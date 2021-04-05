У Мінфіні розповіли про долю виплат 8 тисяч гривень українцям
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що проблем із виплатою допомоги підприємцям, зокрема й виплатою ФОП по 8 тисяч гривень і їхнім працівникам, не буде.
"Проблем із виплатами не буде, тому що в нас був перехідний залишок ковідного фонду. Ми його зберегли і зараз можемо використати на виплату підприємцям", – сказав голова Мінфіну в ефірі програми "Подробиці тижня".
За його словами, ця ініціатива не потребує внесення змін до бюджету.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 24 листопада анонсував введення податкових канікул для фізосіб-підприємців на час карантину й одноразову виплату 8 тисяч гривень. Це може призвести до втрат бюджету в розмірі до 26,8 млрд грн (за умови тримісячних канікул і повного закриття ФОП), прискореного зростання цін і подорожчання долара.
Також Зеленський заявив, що українцям анулюють податковий борг, якщо його сума менша ніж 3,06 тисячі гривень. Нововведення зачепить майже 4 млн українців. Водночас цей рік країна може закінчити з бюджетним дефіцитом у 150 млрд грн.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
10 грудня в Україні набули чинності закони про введення податкових канікул для фізосіб-підприємців на час карантину і одноразову виплату в розмірі 8000 гривень. Закон запроваджує одноразову компенсацію бізнесу для відшкодування сплати єдиного внеску.
Розмір компенсації становитиме середньомісячну суму ЄСВ з розрахунків останніх 10 місяців. Компенсацію отримають ті компанії, які реально постраждають від запровадження карантинних обмежень. Проте компенсація не надаватиметься, якщо з ЄСВ є заборгованість.