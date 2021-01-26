В Крыму не хватает воды, из крана пойдет все, что "скатывалось десятилетиями": осадки не помогли
В аннексированном Крыму январские осадки не помогли решить проблему с критической нехваткой питьевой воды. Жители Симферополя будут и дальше испытывать проблемы с качеством воды.
Об этом заявил гендиректор предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов, передает АиФ. "Мы не работали в этой схеме, скважины впервые в жизни запущены, поэтому возможны как провалы по давлению, так и эпизодическое ухудшение качества воды. Вода пойдет по трубе в противоположном направлении, и начнет все, что скатывалось десятилетиями, вымывать, и эта тема, в общем-то, однозначно будет иметь место", – сообщил он.
Осадки в январе значительно не изменили ситуацию с запасами воды в Крыму. Он отметил, что водоснабжение Симферополя практически полностью переводится с водохранилищ на южном направлении на скважины на западе Крыма.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Оккупанты нашли новый источник воды и в кратчайшие сроки собираются построить там новый водозабор. В частности – на реке Бельбек в Севастополе.
Россия до марта 2021 года намерена завершить строительство всей необходимой инфраструктуры для водоснабжения Крыма, чтобы подавать не менее 50 тыс. кубов ежесуточно.
В конце декабря в Крыму предложили построить дополнительные водохранилища на 500 млн кубометров, потому что существующих не хватает.