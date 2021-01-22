В Крыму не хватает питьевой воды, такое было 50 лет назад, – экс-министр полуострова

В Крыму проблема с питьевой водой стала же настолько острой, как и 50 лет назад. Засуха, о необратимости которой, было известно еще в феврале 2020-го, застала врасплох оккупационную власть.

Об этом в своем блоге в издании НВ написал экс-министр курортов и туризма Крыма Александр Лиев. "Проблема с питьевой водой в 2020 году для моего родного полуострова стала острой, как 50 лет назад...Без Северо-крымского канала, приводившего в Крым 1,3 млрд кубометров днепровской воды, жить и развиваться в Крыму сложно", – пишет Лиев.

Собственной питьевой воды жителям Крыма, в принципе, на жизнь хватит (потребность около 300 млн куб, наличие собственных водоресурсов — около 370 млн куб), но для этого нужно провести полный капремонт и реконструкцию водной инфраструктуры ЖКХ, так как сейчас там потери воды из-за "дырявых" сетей до 60%.

"В общем-то, это тема отдельного разговора. Суть фактора в том, что целый год во всех СМИ (в том числе "СМИ" РФ) активно "жевали" темы "вода в Крыму по часам", "засуха оставила Крым без питьевой воды", "крымчане страдают без воды", ну, то есть темы, которые совсем не побуждают туристов отправиться семьей в Крым", – отметил экс-министр.

ак сообщал OBOZREVATEL: