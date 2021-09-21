В крупной сети магазинов стройматериалов обнаружили неожиданную находку: что нельзя покупать

В одном из магазинов сети строительного ритейлера "Леруа Марлен" в Киеве во время проверки обнаружили просроченные шпаклевку, фугу и герметики. Некоторый товар, который продавался в сентябре, должны были снять с прилавков еще в апреле 2021-го.

Прострочку в магазине нашел эксперт в сфере защиты прав потребителей Максим Несмиянов, а ролик с проверкой он опубликовал на своей странице в YouTube. "Шпаклевка изготовлена во втором месяце. Ее срок годности – 6 месяцев. То есть, она до 8 месяца, а сейчас уже девятый. И таких мешков здесь много", – утверждает Несмиянов в одном их своих видео.

Эксперт решил проверить, какой еще просрочкой торгуют в магазине. Найти удалось: просроченную фугу, срок годности которой закончился в апреле, автомобильное масло, срок годности которого закончился в феврале, и средства для растений, до января 2021-го.

Видео дня

На просроченный герметик была большая скидка и Несмиянов решил проверить, признаются ли работники магазина, что торгуют просроченным товаром. Сотрудник сразу рассказал: товар со скидкой, потому что срок годности закончился еще в 4-м месяце. А на вопрос, можно ли продавать в Украине просрочку ответил: "Я не знаю".

"Если вы купили просроченный товар, напоминаю, согласно действующего закона о защите прав потребителей, его можно вернуть,– говорит Несмиянов, и добавляет. – Я вообще удивляюсь, как европейский бизнес дошел до такого дна".

Напомним, по итогам проверки в одном из супермаркетов сети "Ашан" в Киеве обнаружили килограммы просроченных конфет, рыбу без маркировки, ягоды с плесенью, а также икру, которую должны были изъять еще четыре месяца назад. При этом на обращение специалиста в Facebook никто не ответил.

Кроме того, в ресторане CHE CHE Restaurant (Киев, ул. Тупикова) Несмиянов провел проверку качества продуктов и соблюдения санитарных норм. По ее итогам были найдены волосы в продуктах, потекшее мясо, просроченное масло, грязь и нарушение пожарной безопасности. При этом часть всей продукции оказалась просроченной.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, большая часть меда, реализуемого в Украине, является сфальсифицированным и может содержать опасные вещества. Его могут разогревать и добавлять сахар, известь и крахмал.