В киевском ресторане нашли волосы в жире и кровь на хлебе: результаты проверки

В ресторане CHE CHE Restaurant (Киев, ул. Тупикова) эксперт в сфере защиты прав потребителей Максим Несмиянов провел проверку качества продуктов и соблюдения санитарных норм. По ее итогам были найдены волосы в продуктах, потекшее мясо, просроченное масло, грязь и нарушение пожарной безопасности. При этом часть всей продукции оказалась просроченной.

Об этом рассказал на своем YouTube-канале эксперт и исполнительный директор "Союза потребителей Украины" Максим Несмиянов. Первое, на что обратил внимания эксперт, войдя на кухню – немытая посуда. По его мнению, она стояла там еще с прошлого вечера.

Также на кухне обнаружили грязный пол и стены, ручки холодильников, рабочие поверхности и инвентарь. Продукты в холодильниках были размещены в грязной посуде и без маркировок.

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Одна из морозилок с мясом перед проверкой, вероятно, размерзалась и потекла. Все продукты и полки в ней были в мясной крови. Кровь попала даже на хлеб, который хранился в той же морозилке. Само мясо на вид, по видимому, было уже не свежим.

В некоторых холодильниках работники оставили остатки еды, которая уже покрылась плесенью. Эксперт также обнаружил много готовой еды в холодильниках, которую после могут подать кому-то как свежее блюдо.

Кроме того, в растительном жире Несмиянов заметил несколько волос и какой-то мусор. "Если я хотел представить себе, как выглядит бойня – я ее увидел. Прострочки достаточно. Нарушения санитарных норм – сплошные. Им не могли дать разрешение на открытие, они работают нелегально", – заявил специалист. Представитель ресторана, который вышел к проверяющим, проблем не увидел, но пообещал все устранить.

Как сообщал OBOZREVATEL, житель Днепра купил в одном из местных магазинов хлеб с "деликатесом". Внутри него оказалась мочалка для мытья посуды.