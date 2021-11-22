В Киеве продавали сало по небывалой цене – 500 грн за килограмм

В Киеве сало продавали по 500 грн за килограмм. Такая цена была замечена на Житнем рынке столицы.

Об этом сообщил киевлянин Роман Горяйнов на своей Facebook-странице. При этом он добавил, что более низкие цены на продукт тоже поражают – они состаляют:

200 грн;

300 грн;

350 грн.

"Пробегал мимо рынка, удивили продавцы мясного отдела стоимостью сала. Рука этой симпатичной женщины демонстрирует самый дешевый продукт по 200 грн, по 300 грн и 350 грн. То, что ближе к продавщице – 500 грн. Сало по 19 долларов за кило – это впечатляет", – говорится в сообщении.

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Одной из причин такой высокой цены может быть "непростое" происхождение продукта. Возможно, речь идет о т.н. "генеральском сале".

Это – натуральное фермерское сало с прослоями мяса. По одной из версий это название ему дали из-за того, что полоски мяса в нем напоминают генеральские лампасы.

Чтобы добиться такого эффекта нужен специальный режим кормления. При нем откорм чередуется с голоданием.

По информации AgroPortal, это сало получают от сальных пород свиней. При этом из одной свиньи выходит всего 6 кг сала. Для сравнения: из обычной свиньи весом в 110 кг выходит около 23 кг сала.

"Генеральское сало дороже любого куска мяса. Килограмм стоит 300-350 грн", – говорят эксперты.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине подорожала свинина. С начала 2021 года производители повысили цену на свою продукцию на 9%. Так, в январе стоимость 1 кг свинины (свежей или охлажденной) составляла в среднем 62,8 грн. А в сентябре ее цена была уже 62,8 грн/кг.