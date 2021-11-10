Цены на сало в Украине бьют рекорды

Цены на сало в Украине достигли рекордной отметки. В ноябре стоимость соленного сала составила 185 грн/кг. Это на 40 грн больше, чем в сентябре.

"Значительное удорожание соленого сала произошло еще в октябре, когда стоимость резко возросла на 20 грн/кг, или 13%. С октября по ноябрь цена выросла еще на 20 грн/кг, или 11%", – сообщает Kurkul.com. При этом подчеркивается: нынешняя стоимость сала является самой высокой за последние годы.

Также дорожает и домашнее сало – хотя и не столь стремительно. Сейчас его цена составляет 134,6 грн/кг. Это на 1 грн дешевле, чем в прошлом месяце, но на 28 грн дороже, чем в начале года.

Видео дня

По прогнозам экспертов, в скором времени сало может подешеветь. Этому должно поспособствовать снижение цен на свиней убойных кондиций.

"Как и в прошлые годы, в середине осени происходит снижение цены на свиней. К тому же давление импорта на внутренние цены – ощутимо, а потому прогнозируется снижение цены. Вероятно, украинским производителям нужно быть готовыми к дальнейшему снижению цены свиней", – отмечает издание.

Общее подорожание товаров в Украине по сравнению с октябрем-2020 составило 10,9%. При чем, подорожало все, кроме фруктов (они стали дешевле на 3,9%), а также одежды и обуви (подешевели на 4,9%).

Больше всего за год подорожала коммуналка – на 18,8%. Меньше всего – предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья. Они стали дороже всего на 4%. Общая же картина подорожания товаров в Украине такова:

продукты питания и безалкогольные напитки – 13,6%;

алкогольные напитки, табачные изделия – 9,9%;

услуги ЖКХ – 18,8%;

предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья – 4%;

транспорт – 11,8%;

связь – 4,8%;

отдых и культура – 2,9%;

образование – 16,9%;

рестораны и гостиницы – 7,9%;

различные товары и услуги – 7,7%.

По сравнению же с сентябрем 2021 года, в октябре общее подорожание продуктов составило 0,9%. Больше всего в цене выросли овощи – на 10,6%. Далее идут:

хлеб – 2,4%;

молоко – 1,9%;

масло – 1,9%

хлеб и хлебопродукты – 1,8%;

творог и сыр – 1,5%;

яйца – 1,1%;

мясо и мясопродукты – 1,1%;

макаронные изделия – 0,8%;

рыба и продукты из рыбы – 0,4%.

Впрочем, кое-что и подешевело. К примеру, сахар стал дешевле на 3,1%. А кроме того:

масло подсолнечное сбавило в цене на 1,6%;

фрукты – на 6,6%.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине существенно подорожало мясо. Так, по сравнению концом 2020 года, осенью 2021-го цены на куриное филе, говядину и свинину выросли на 25,5%, 18,8% и 7,4% соответственно. Дешевле, чем за 100 грн килограмм мяса теперь не купить.