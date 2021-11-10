Цены на сало в Украине бьют рекорды
Цены на сало в Украине достигли рекордной отметки. В ноябре стоимость соленного сала составила 185 грн/кг. Это на 40 грн больше, чем в сентябре.
"Значительное удорожание соленого сала произошло еще в октябре, когда стоимость резко возросла на 20 грн/кг, или 13%. С октября по ноябрь цена выросла еще на 20 грн/кг, или 11%", – сообщает Kurkul.com. При этом подчеркивается: нынешняя стоимость сала является самой высокой за последние годы.
Также дорожает и домашнее сало – хотя и не столь стремительно. Сейчас его цена составляет 134,6 грн/кг. Это на 1 грн дешевле, чем в прошлом месяце, но на 28 грн дороже, чем в начале года.
По прогнозам экспертов, в скором времени сало может подешеветь. Этому должно поспособствовать снижение цен на свиней убойных кондиций.
"Как и в прошлые годы, в середине осени происходит снижение цены на свиней. К тому же давление импорта на внутренние цены – ощутимо, а потому прогнозируется снижение цены. Вероятно, украинским производителям нужно быть готовыми к дальнейшему снижению цены свиней", – отмечает издание.В Украине подорожало практически все
Общее подорожание товаров в Украине по сравнению с октябрем-2020 составило 10,9%. При чем, подорожало все, кроме фруктов (они стали дешевле на 3,9%), а также одежды и обуви (подешевели на 4,9%).
Больше всего за год подорожала коммуналка – на 18,8%. Меньше всего – предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья. Они стали дороже всего на 4%. Общая же картина подорожания товаров в Украине такова:
продукты питания и безалкогольные напитки – 13,6%;
алкогольные напитки, табачные изделия – 9,9%;
услуги ЖКХ – 18,8%;
предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья – 4%;
транспорт – 11,8%;
связь – 4,8%;
отдых и культура – 2,9%;
образование – 16,9%;
рестораны и гостиницы – 7,9%;
различные товары и услуги – 7,7%.
По сравнению же с сентябрем 2021 года, в октябре общее подорожание продуктов составило 0,9%. Больше всего в цене выросли овощи – на 10,6%. Далее идут:
хлеб – 2,4%;
молоко – 1,9%;
масло – 1,9%
хлеб и хлебопродукты – 1,8%;
творог и сыр – 1,5%;
яйца – 1,1%;
мясо и мясопродукты – 1,1%;
макаронные изделия – 0,8%;
рыба и продукты из рыбы – 0,4%.
Впрочем, кое-что и подешевело. К примеру, сахар стал дешевле на 3,1%. А кроме того:
масло подсолнечное сбавило в цене на 1,6%;
фрукты – на 6,6%.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине существенно подорожало мясо. Так, по сравнению концом 2020 года, осенью 2021-го цены на куриное филе, говядину и свинину выросли на 25,5%, 18,8% и 7,4% соответственно. Дешевле, чем за 100 грн килограмм мяса теперь не купить.