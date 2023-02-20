В Киеве почти за 400 тыс. грн сдают 6-комнатную квартиру: что внутри

В Киеве за 392 тыс. грн (более 10 тыс. долларов) сдают в аренду 6-комнатную квартиру. Общая площадь жилья – почти 354 "квадрата". В "комплекте" к квартире идут 2 паркоместа.

Видео дня

Соответствующее объявление размещено на сайте агентства Blagovist. Отмечается: квартира находится на 8 этаже из 21-го.

"Апартаменты представительского класса в премиальном жилом комплексе", – уверяет автор объявления. Он сообщает:

в квартире выполнен авторский ремонт;

комплектация – эксклюзивная, мебель – брендовая.

Жилье имеет большую гостиную. А также 5 спален со своими санузлами и гардеробами.

"Из панорамных окон открывается роскошный вид на Днепр. Есть два паркоместа", – говорится в объявлении.

Дом же находится в элитном Печерском районе столице. Он имеет:

подземный автопаркинг на 299 мест;

фитнес-центр;

тренажерный зал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом же снимать жилье в Киеве стало дороже. В частности, за последние полгода (с августа 2022-го по февраль 2023-го) цены на квартиры выросли на 2175 грн – со средних 10 525 грн до 12 700 грн. За месяц же цены выросли не так критично – на 511 грн, с 12 189 грн 12 700 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!