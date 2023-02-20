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В Киеве почти за 400 тыс. грн сдают 6-комнатную квартиру: что внутри

Роман Костюченко
Личные финансы
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В Киеве почти за 400 тыс. грн сдают 6-комнатную квартиру

В Киеве за 392 тыс. грн (более 10 тыс. долларов) сдают в аренду 6-комнатную квартиру. Общая площадь жилья – почти 354 "квадрата". В "комплекте" к квартире идут 2 паркоместа.

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Соответствующее объявление размещено на сайте агентства Blagovist. Отмечается: квартира находится на 8 этаже из 21-го.

В Киеве за 392 тыс. грн сдают 6-комнатную квартиру

"Апартаменты представительского класса в премиальном жилом комплексе", – уверяет автор объявления. Он сообщает:

  • в квартире выполнен авторский ремонт;
  • комплектация – эксклюзивная, мебель – брендовая.
Общая площадь жилья – почти 354 ''квадрата''

Жилье имеет большую гостиную. А также 5 спален со своими санузлами и гардеробами.

Квартира имеет 5 спален со своими санузлами и гардеробами

"Из панорамных окон открывается роскошный вид на Днепр. Есть два паркоместа", – говорится в объявлении.

Дом находится в элитном Печерском районе столице

Дом же находится в элитном Печерском районе столице. Он имеет:

  • подземный автопаркинг на 299 мест;
  • фитнес-центр;
  • тренажерный зал.
В квартире выполнен авторский ремонт

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом же снимать жилье в Киеве стало дороже. В частности, за последние полгода (с августа 2022-го по февраль 2023-го) цены на квартиры выросли на 2175 грн – со средних 10 525 грн до 12 700 грн. За месяц же цены выросли не так критично – на 511 грн, с 12 189 грн 12 700 грн.

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