"Доплачивать" приходится более 2000 грн: в Киеве подорожала аренда квартир

Снимать жилье в Киеве стало дороже. В частности за последние полгода (с августа 2022 года по февраль 2023-го) цены на квартиры выросли на 2 175 грн – со средних 10 525 грн до 12 700 грн. За месяц же цены выросли не так критично – на 511 грн, с 12 189 грн 12 700 грн.

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Об этом сообщает M2bomber. Там отмечают: дешевле всего снимать квартиру в Деснянском районе столицы – в среднем 8 250 грн. Далее идут:

Святошинский – 9 000 грн;

Днепровский – 10 000 грн;

Подольский и Оболонский – по 12 000 грн.

Дороже всего арендовать жилье в Печерском районе – 20 500 грн. В лидерах также:

Шевченковский – 15 000 грн;

Голосеевский – 14 500 грн;

Соломенский – 14 000 грн;

Дарницкий – 13 000 грн.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру

По данным аналитиков, чаще всего 1-комнатные квартиры в Киеве сдают по 8 000 грн – таких объявлений 10,3% от общего количества. Также часто можно встретить цены:

10 000 грн – 9,6%;

7 200 грн – 6,7%.

Почем сдают 2-комнатные квартиры

"Двушку" легче всего снять за 7 800 грн – таких объявлений 10,2%. Далее идут:

15 000 грн – 8,1%;

10 200 грн – 7,4%.

Сколько стоит аренда 3-комнатных квартир

3-комнатные квартиры чаще всего сдают по 10 400 грн и 15 200 грн – таких объявлений по 6,9%. Также часто вывешивают ценник в:

20 000 грн – 5,6%

8 000 грн и 18 400 грн – 4,7%.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Bird, аренда квартиры во Львове стоит гораздо больше, чем в Киеве. В частности, снять 1-комнатную во Львове будет стоить в среднем 13 500 грн, а в столице – 9 000 грн. Разница – 4 500 грн.

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