В Кабмине рассказали, как могут повысить пенсии украинцам

Одним из путей повышения пенсий в Украине является введение II уровня пенсионной системы – накопительной системы пенсионного обеспечения. До сих пор выплаты в стране не позволяют пенсионерам иметь достаточный уровень жизни, а ресурсов госбюджета для чисто математического повышения пенсий также недостаточно.

Об этом заявил замминистра финансов Роман Ермолычев, сообщается на сайте министерства. "На сегодня этот вопрос активно обсуждается. Ведь для внедрения этой системы возникает необходимость в детальном изучении возможности экономики Украины обеспечить сохранность и доходность средств участников системы накопительного пенсионного обеспечения. То есть на сегодня важно укрепление экономики и создание основы для внедрения II уровня пенсионной системы", ‒ отметил Ермоличев.

Также он добавил, что сейчас в Украине функционирует солидарная система общеобязательного государственного пенсионного страхования (I уровень), в соответствии с которой все средства, перечисляемые предприятиями и застрахованными лицами в Пенсионный фонд, сразу же выплачиваются нынешним пенсионерам.

"С каждым годом способность солидарной системы обеспечивать достойный размер пенсии граждан ухудшается. Так, в 2020 году показатель экономически активного населения трудоспособного возраста составил 16,9 млн человек, в то время как, по данным Пенсионного фонда, численность застрахованных лиц составляла 12,8 млн человек. То есть остальные 4,1 млн человек являются не застрахованными и не платят никаких взносов, что лишает их права на достойную пенсию в старости. Поэтому для получения достойной пенсии необходимо уплачивать взносы. Нынешняя пенсионная система в Украине сталкивается с важными социальными и финансовыми вызовами, которые требуют срочного решения, поскольку эти вызовы со временем только усилятся", ‒ поясняет Ермоличев.

Несмотря на довольно значительный объем расходов Пенсионного фонда на выплату пенсий, средний размер пенсионной выплаты составляет 3 507,5 грн по состоянию на 1 января 2021-го, что значительно ниже по сравнению с другими странами Европы. Следует заметить, что 57% пенсионеров получают в среднем пенсию в размере около 2 500 гривен.

Напомним, у украинцев могут забрать пенсию, если они в течение года не снимают деньги со своей пенсионной карты. Банки сами передают информацию в отделение Пенсионного фонда.

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