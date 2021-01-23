Названы сроки запуска накопительной пенсионной системы в Украине

В Министерстве социальной политики Украины рассчитывают, что законопроект накопительной пенсионной системе будет принят в 2021 году и она заработает с 1 января 2023 года.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 22 января заявила глава ведомства Марина Лазебная. Она отметила, что сейчас ведется работа над вышеуказанного документа (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам Лазебной, это важно сделать именно в 2021 году, чтобы успеть подготовить все необходимые подзаконные акты и определить старт взносов.

"Я надеюсь, что 2021-й будет годом принятия закона, 2022-й – будет годом принятия всех необходимых подзаконных актов и подготовки всей инфраструктуры, а 2023-й – станет годом, когда работающие люди, те категории, которые определит закон, будут откладывать на свои накопительные счета", – отметила чиновница.

Министр также подчеркнула, что обязательной накопительная система должна быть для людей в возрасте до 50 лет, для всех остальных – добровольной.

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