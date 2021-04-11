В Кабмине объяснили, кто в Украине получит "карантинные" 8 тысяч грн

Марина Лисничук Личные финансы 12:08, 11.04.2021

Кабинет министров утвердил перечень видов экономической деятельности, по котором в Украине физические лица-предприниматели и наемные работники в регионаз "красной" зоны карантина могут претендовать на получение помощи от государства.

Речь идет об обещанных 8000 гривен. Список перечислено в принятом постановлении правительства №329 от 7 апреля.

Перечень видов деятельностей, за которые ФЛП и наемные работники могут получить "карантинные" деньги:

  • розничная торговля деталями для автотранспортных средств;

  • другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах;

  • розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах;

  • розничная торговля в специализированных магазинах электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения

  • розничная торговля текстильными товарами в специализированных магазинах;

  • розничная торговля скобяными изделиями, строительными;

  • материалами и санитарно-техническим изделиями в специализированных магазинах;

  • розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен и пола в специализированных магазинах;

  • розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах;

  • розничная торговля мебелью, осветительным принадлежностями и товарами для дома в специализированных магазинах;

  • розничная торговля книгами в специализированных магазинах;

  • розничная торговля аудио- и видеозапнсамы в специализированных магазинах;

  • розничная торговля спортивным инвентарем в специализированных магазинах;

  • розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах;

  • розничная торговля одеждой в специализированных магазинах;

  • розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах;

  • розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах;

  • розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах;

  • розничная торговля неиспользуемыми товарами в специализированных магазинах;

  • розничная торговля подержанными товарами в магазинах;

  • розничная торговля с лотков и на рынках одеждой и обувью;

  • розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами;

  • другие виды розничной торговли вне магазинов;

  • деятельность ресторанов, оказание услуг питания;

  • поставки готовых блюд для событий;

  • обслуживание напитками;

  • демонстрация кинофильмов;

  • организация конгрессов и торговых выставок;

  • театральная и концертная деятельность;

  • деятельность по поддержанию театральных и концертных мероприятий;

  • функционирования театральных и концертных залов;

  • функционирования библиотек и архивов;

  • функционирования музеев

  • функционирования спортивных сооружений;

  • деятельность спортивных клубов;

  • деятельность фитнес-центров;

  • функционирования аттракционов и тематических парков;

  • организация других видов отдыха и развлечений;

  • стирки и химическая чистка текстильных и меховых изделий;

  • деятельность по обеспечению физического комфорта.

Напомним: президент Украины Владимир Зеленский 6 апреля подписал закон о поддержке малого бизнеса и людей в "красных" карантинных зонах. Документ вступил в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал OBOZREVATEL, всего на выплату 8 тыс. грн для тех физлиц-предпринимателей и наемных работников, пострадавших из-за карантина, в Украине потратят 2,9 млрдгрн. Кабинет министров разработал порядок выплаты помощи.

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