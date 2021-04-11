В Кабмине объяснили, кто в Украине получит "карантинные" 8 тысяч грн
Кабинет министров утвердил перечень видов экономической деятельности, по котором в Украине физические лица-предприниматели и наемные работники в регионаз "красной" зоны карантина могут претендовать на получение помощи от государства.
Речь идет об обещанных 8000 гривен. Список перечислено в принятом постановлении правительства №329 от 7 апреля.
Перечень видов деятельностей, за которые ФЛП и наемные работники могут получить "карантинные" деньги:
розничная торговля деталями для автотранспортных средств;
другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах;
розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах;
розничная торговля в специализированных магазинах электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения
розничная торговля текстильными товарами в специализированных магазинах;
розничная торговля скобяными изделиями, строительными;
материалами и санитарно-техническим изделиями в специализированных магазинах;
розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен и пола в специализированных магазинах;
розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах;
розничная торговля мебелью, осветительным принадлежностями и товарами для дома в специализированных магазинах;
розничная торговля книгами в специализированных магазинах;
розничная торговля аудио- и видеозапнсамы в специализированных магазинах;
розничная торговля спортивным инвентарем в специализированных магазинах;
розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах;
розничная торговля одеждой в специализированных магазинах;
розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах;
розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах;
розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах;
розничная торговля неиспользуемыми товарами в специализированных магазинах;
розничная торговля подержанными товарами в магазинах;
розничная торговля с лотков и на рынках одеждой и обувью;
розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами;
другие виды розничной торговли вне магазинов;
деятельность ресторанов, оказание услуг питания;
поставки готовых блюд для событий;
обслуживание напитками;
демонстрация кинофильмов;
организация конгрессов и торговых выставок;
театральная и концертная деятельность;
деятельность по поддержанию театральных и концертных мероприятий;
функционирования театральных и концертных залов;
функционирования библиотек и архивов;
функционирования музеев
функционирования спортивных сооружений;
деятельность спортивных клубов;
деятельность фитнес-центров;
функционирования аттракционов и тематических парков;
организация других видов отдыха и развлечений;
стирки и химическая чистка текстильных и меховых изделий;
деятельность по обеспечению физического комфорта.
Напомним: президент Украины Владимир Зеленский 6 апреля подписал закон о поддержке малого бизнеса и людей в "красных" карантинных зонах. Документ вступил в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Как сообщал OBOZREVATEL, всего на выплату 8 тыс. грн для тех физлиц-предпринимателей и наемных работников, пострадавших из-за карантина, в Украине потратят 2,9 млрдгрн. Кабинет министров разработал порядок выплаты помощи.