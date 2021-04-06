Кому і як роздаватимуть по 8 тисяч під час карантину: Кабмін підготував порядок
В Україні на виплату 8 тис. грн і тих фізосіб-підприємців та найманих працівників, які постраждали через карантин, витратять 2,9 млрд грн. Кабінет міністрів розробив порядок виплати допомоги.
Відповідний проєкт опублікували на сайті Профспілок України. Як видаватимуть допомогу:
протягом 30 днів із моменту, як ввели карантин, можна написати заяву;
заяву можна подати в Дія;
у заяві потрібно вказати: ПІБ, дату народження, реєстраційний номер, номер паспорта, адреса реєстрації, номер банківського рахунку, підтвердження відповідності критеріям надання допомоги.
Пенсійний фонд надсилає Мінсоцполітики заявки на перерахування коштів для виплати допомоги застрахованим особам у міру надходження списків від Мінціфри, але не рідше одного разу на тиждень.
Платити будуть тим, хто втратив дохід і водночас не порушив одну з умов (щоб подивитися поіменне голосування, доскрольте новину до кінця).
Співробітники залишаться без виплати, якщо:
за них не платили єдиний соцвнесок із зарплати;
працюють за сумісництвом;
середня зарплата вища за 30 тис. грн на місяць.
ФОПи, якщо:
не займаються діяльністю, яка обмежується на час посилення карантину;
не платили за себе єдиний соцвнесок;
є найнятими працівниками і ФОПами одночасно.
Нагадаємо, в Україні загальний борг підприємств і фізосіб-підприємців (ФОПів) зі сплати ЄСВ (Єдиний соціальний внесок) становить 21,6 млрд гривень. Відзначимо, що це впливає на Пенсійний фонд, доходи якого безпосередньо залежать від ЄСВ.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати з 5 до 6 тис. грн в Україні перерахували податки для ФОП. Крім того, підвищився мінімальний розмір єдиного соцвнеску (від нього до травня відновили ФОПів першої групи).