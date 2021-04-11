У Кабміні пояснили, хто в Україні отримає "карантинні" 8 тисяч грн
Кабінет міністрів затвердив перелік видів економічної діяльності, за якою в Україні фізичні особи-підприємці та наймані працівники в регіонах "червоної" зони карантину можуть претендувати на отримання допомоги від держави.
Йдеться про обіцяні 8000 гривень. Список перераховано в ухваленій постанові уряду №329 від 7 квітня.
Перелік видів діяльностей, за які ФОПи й наймані працівники можуть отримати "карантинні" гроші:
роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах;
роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення;
роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах;
роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними;
матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах;
роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах;
роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах;
роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах;
роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах;
роздрібна торгівля аудіо- та відеозапнсами в спеціалізованих магазинах;
роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах;
роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах;
роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах;
роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах;
роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах;
роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах;
роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах;
роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах;
роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям;
роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами;
інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
постачання готових страв для подій;
обслуговування напоями;
демонстрація кінофільмів;
організація конгресів і торговельних виставок;
театральна та концертна діяльність;
діяльність щодо підтримання театральних і концертних заходів;
функціонування театральних і концертних залів;
функціонування бібліотек і архівів;
функціонування музеїв;
функціювання спортивних споруд;
діяльність спортивних клубів;
діяльність фітнес-центрів;
функціювання атракціонів і тематичних парків;
організація інших видів відпочинку та розваг;
прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів;
діяльність із забезпечення фізичного комфорту.
Нагадаємо: президент України Володимир Зеленський 6 квітня підписав закон про підтримку малого бізнесу і людей у "червоних" карантинних зонах. Документ набув чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Як повідомляв OBOZREVATEL, загалом на виплату 8 тис. грн для тих фізосіб-підприємців та найманих працівників, які постраждали через карантин, в Україні витратять 2,9 млрд грн. Кабінет міністрів розробив порядок виплати допомоги.