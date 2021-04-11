В Кабмине объяснили, кто в Украине получит "карантинные" 8 тысяч грн

Кабинет министров утвердил перечень видов экономической деятельности, по котором в Украине физические лица-предприниматели и наемные работники в регионаз "красной" зоны карантина могут претендовать на получение помощи от государства.

Речь идет об обещанных 8000 гривен. Список перечислено в принятом постановлении правительства №329 от 7 апреля.

Перечень видов деятельностей, за которые ФЛП и наемные работники могут получить "карантинные" деньги:

розничная торговля деталями для автотранспортных средств;

другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах;

розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах;

розничная торговля в специализированных магазинах электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения

розничная торговля текстильными товарами в специализированных магазинах;

розничная торговля скобяными изделиями, строительными;

материалами и санитарно-техническим изделиями в специализированных магазинах;

розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен и пола в специализированных магазинах;

розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах;

розничная торговля мебелью, осветительным принадлежностями и товарами для дома в специализированных магазинах;

розничная торговля книгами в специализированных магазинах;

розничная торговля аудио- и видеозапнсамы в специализированных магазинах;

розничная торговля спортивным инвентарем в специализированных магазинах;

розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах;

розничная торговля одеждой в специализированных магазинах;

розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах;

розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах;

розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах;

розничная торговля неиспользуемыми товарами в специализированных магазинах;

розничная торговля подержанными товарами в магазинах;

розничная торговля с лотков и на рынках одеждой и обувью;

розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами;

другие виды розничной торговли вне магазинов;

деятельность ресторанов, оказание услуг питания;

поставки готовых блюд для событий;

обслуживание напитками;

демонстрация кинофильмов;

организация конгрессов и торговых выставок;

театральная и концертная деятельность;

деятельность по поддержанию театральных и концертных мероприятий;

функционирования театральных и концертных залов;

функционирования библиотек и архивов;

функционирования музеев

функционирования спортивных сооружений;

деятельность спортивных клубов;

деятельность фитнес-центров;

функционирования аттракционов и тематических парков;

организация других видов отдыха и развлечений;

стирки и химическая чистка текстильных и меховых изделий;

деятельность по обеспечению физического комфорта.

Напомним: президент Украины Владимир Зеленский 6 апреля подписал закон о поддержке малого бизнеса и людей в "красных" карантинных зонах. Документ вступил в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал OBOZREVATEL, всего на выплату 8 тыс. грн для тех физлиц-предпринимателей и наемных работников, пострадавших из-за карантина, в Украине потратят 2,9 млрдгрн. Кабинет министров разработал порядок выплаты помощи.