В Кабмине назвали сумму задолженности по зарплатам шахтерам

Общая задолженность государственных угледобывающих предприятий по зарплатам за 2015-2020 года составляет 1 186,5 млн грн.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Министерстве энергетики Украины. "Общая задолженность государственных угледобывающих предприятий по заработной плате с начислениями за 2015-2020 годы составляет 1 186,5 млн грн, в том числе за два месяца 2021 года 782,3 млн грн", – говорится в сообщении.

В Минэнерго добавили, что за два месяца 2021-го государственными угледобывающими предприятиями начислено 1 308,3 млн грн заработной платы с начислениями. По состоянию на 22 марта 2021 года на выплату зарплаты направлено 526 млн грн, что составляет 40,2% от начисленной заработной платы.

"Финансовое состояние государственных угледобывающих предприятий не позволяет обеспечить выплату текущей зарплаты и погашение задолженности по ней", – отметили в Минэнерго. Также в министерстве добавили, что для погашения задолженности обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и Министерству финансов с просьбой внести изменения в помесячную роспись ассигнований общего фонда госбюджета на 2021 год.

Ранее стало известно, что руководство Министерства энергетики подписало ряд приказов, которые обеспечивают стабильное финансирование работы энергосектора. В том числе касательно выплат зарплат шахтерам.

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