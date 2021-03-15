В Украине разблокировали зарплаты шахтерам – Минэнерго

Руководство Министерства энергетики подписало ряд приказов, которые обеспечивают стабильное финансирование работы энергосектора, в том числе касательно выплат зарплат шахтерам.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго. Среди подписанных приказов об утверждении паспортов бюджетных программ –выплата зарплат шахтерам – более 3 миллиардов грн в 2021 году.

Также туда входит финансирование шахт, находящихся в состоянии ликвидации и шахты "Надежда" (более 1 млрд грн) и финансирование горноспасательных мероприятий на угледобывающих предприятиях (340 млн грн). А также физическая защита ядерных установок и материалов (42 млн грн).

Это стало возможным благодаря принятию парламентом Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы", который наделил исполняющих обязанности министра возможностью полноценно реализовывать функции министра, в частности и в вопросах финансирования. Так, до принятия этого закона действовал ряд ограничений для исполняющего обязанности министра.

В частности, не было полномочий подписывать бюджетные программы. А это, в свою очередь, блокировало финансирование зарплат и других мероприятий в этой области, невзирая на то, что в Госбюджете средства были заложены.

Напомним, в Украине на рынке труда востребованы "синие воротнички" – те, кто занимается физическим трудом или является сотрудником линейных специальностей, например, кассиры, охранники или курьеры. Согласно данным статистики, в Украине за последние три года зарплаты росли в среднем на 17% в год. При этом инфляция в прошлом году составила около 5%.

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