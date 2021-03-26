У Кабміні назвали суму заборгованості по зарплатах шахтарям

Загальна заборгованість державних вугледобувних підприємств із зарплат за 2015-2020 роки становить 1 186,5 млн грн.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Міністерство енергетики України. "Загальна заборгованість державних вугледобувних підприємств по заробітній платі з нарахуваннями за 2015-2020 роки становить 1 186,5 млн грн, в тому числі за два місяці 2021 року 782,3 млн грн", – йдеться у повідомленні.

У Міненерго додали, що за два місяці 2021-го державними вугледобувними підприємствами нараховано 1 308,3 млн грн заробітної плати з нарахуваннями. Станом на 22 березня 2021 року на виплату зарплати направлено 526 млн грн, що становить 40,2% від нарахованої заробітної плати.

"Фінансовий стан державних вугледобувних підприємств не дозволяє забезпечити виплату поточної зарплати та погашення заборгованості з неї", – відзначили в Міненерго. Також в міністерстві додали, що для погашення заборгованості звернулися до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля і Міністерства фінансів із проханням внести зміни до помісячного розпису асигнувань загального фонду держбюджету на 2021 рік.

Раніше стало відомо, що керівництво Міністерства енергетики підписало низку наказів, які забезпечують стабільне фінансування роботи енергосектору. У тому числі щодо виплат зарплат шахтарям.

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