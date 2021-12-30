В Госстате сообщили об увеличении реальных доходов украинцев, однако 52% их получают низкие зарплаты

Согласно статистике, реальные доходы украинцев в третьем квартале 2021 года (июль, август, сентябрь) увеличились. Рост составил 6,8%. При этом более половины украинских работников получают меньше 10 тыс. грн зарплаты.

Об этом сообщает Госстат. Там отмечают: в указанный период располагаемый доход в расчете на одного человека составил 23 325 грн.

Более того, в третьем квартале 2021 года рост реальных доходов украинцев даже ускорился. В частности:

в сравнении со вторым кварталом – на 5,6%;

с первым – на 1%.

Также, по данным ведомства, доходы населения Украины составили 1221,8 млрд грн, превысив расходы на 9,4 млрд грн. Они составили 1212,4 млрд грн.

Видео дня

Более половины украинских работников получают меньше 10 тыс. грн зарплаты

В то же время, более половины работающих украинцев – 51,9% – в сентябре (т.е., в конце все того же третьего квартала) получили зарплату до 10 тыс. грн. При этом зарплата почти трети из них не дотянула даже до уровня "минималки" – 6 тыс. грн. Свыше 20 тыс. грн же за свою работу получили 15,8% работников.

Об этом также сообщает Госстат. Там отмечают: всего количество штатных работников, которым оплачено 50% и более рабочего времени, по состоянию на конец сентября составило немногим более 7 млн человек. Это на 1,65 млн человек больше, чем в июне 2021 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ноябре 2021 года средняя зарплата в Украине составила 14 282 грн. Это на 237 грн больше, чем в октябре – тогда ее размер составил 14 045 грн.

Самые высокие официальные заработки традиционно зафиксировали в Киеве – в среднем 21 144 грн (на 663 грн больше от октябрьского уровня). Самые низкие – в Херсонской области, где в среднем зарабатывают по 11 314 грн (-157 грн).

По сравнению с аналогичным показателем в ноябре 2020 года, номинальный уровень зарплат в Украине вырос на 19,2%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) подросла на 8%.