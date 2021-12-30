В Госстате сообщили об увеличении реальных доходов украинцев, однако 52% их получают низкие зарплаты
Согласно статистике, реальные доходы украинцев в третьем квартале 2021 года (июль, август, сентябрь) увеличились. Рост составил 6,8%. При этом более половины украинских работников получают меньше 10 тыс. грн зарплаты.
Об этом сообщает Госстат. Там отмечают: в указанный период располагаемый доход в расчете на одного человека составил 23 325 грн.
Более того, в третьем квартале 2021 года рост реальных доходов украинцев даже ускорился. В частности:
в сравнении со вторым кварталом – на 5,6%;
с первым – на 1%.
Также, по данным ведомства, доходы населения Украины составили 1221,8 млрд грн, превысив расходы на 9,4 млрд грн. Они составили 1212,4 млрд грн.
Более половины украинских работников получают меньше 10 тыс. грн зарплаты
В то же время, более половины работающих украинцев – 51,9% – в сентябре (т.е., в конце все того же третьего квартала) получили зарплату до 10 тыс. грн. При этом зарплата почти трети из них не дотянула даже до уровня "минималки" – 6 тыс. грн. Свыше 20 тыс. грн же за свою работу получили 15,8% работников.
Об этом также сообщает Госстат. Там отмечают: всего количество штатных работников, которым оплачено 50% и более рабочего времени, по состоянию на конец сентября составило немногим более 7 млн человек. Это на 1,65 млн человек больше, чем в июне 2021 года.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ноябре 2021 года средняя зарплата в Украине составила 14 282 грн. Это на 237 грн больше, чем в октябре – тогда ее размер составил 14 045 грн.
Самые высокие официальные заработки традиционно зафиксировали в Киеве – в среднем 21 144 грн (на 663 грн больше от октябрьского уровня). Самые низкие – в Херсонской области, где в среднем зарабатывают по 11 314 грн (-157 грн).
По сравнению с аналогичным показателем в ноябре 2020 года, номинальный уровень зарплат в Украине вырос на 19,2%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) подросла на 8%.