В Евросоюзе решили снять санкции с министра времен Януковича

Послы Европейского Союза решили исключить из санкционного списка Александра Клименко. Во времена президента-беглеца Виктора Януковича он был министром доходов и сборов Украины.

Об этом на своей странице в Twitter рассказал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. Он напоминает: санкции на Клименко были наложены в связи с растратой им госсредств Украины.

"Послы ЕС решили исключить бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко из списка санкций за растрату государственных средств Украины. В списке осталось всего 7 человек", – говорится в сообщении.

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В последние годы Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников времен президентства Януковича. Причина этого – недостаточные доказательства против них от украинского следствия.

Так, еще в июне 2021 года Суд ЕС общей юрисдикции снял санкции против самого Януковича, а также его сына Александра. Тогда было аннулировано решение Совета ЕС от 2019-го о продлении на год санкций.

Т.е., решение суда касалось мер, которые уже утратили силу. Они заключались в замораживании активов.

Помимо этого, в 2020 году ЕС уже снял санкции и с Николая Азарова, сообщает УП. Он был премьер-министром Украины во времена Януковича.

Также санкции были сняты и с Эдуарда Ставицкого. В 2012-2014 годах он возглавлял министерство энергетики и угольной промышленности. А до этого, в том же 2012-м, был министром экологии и природных ресурсов Украины.

В Украине напомнили беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу о том, что в стране его ждут 13 лет тюрьмы. По случаю восьмой годовщины Революции Достоинства беглец обратился к украинцам.

"Может кто-нибудь, пожалуйста, сказать Виктору Януковичу, который до сих пор прячется в России, что 13 лет тюрьмы не отсидят себя сами?" – сказано в сообщении официальной странице Украины в Twitter.

Обращение беглеца к украинцам опубликовал пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир. В нем Янукович поднял тему войны на Донбассе, энергетического кризиса в нашей стране, а также раскритиковал действия власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, последний раз экс-президент Янукович выступал с обращением к украинцам 17 августа. В нем он назвал главную "ошибку" за 30 лет независимости страны.

Также Кабмин принял решение, запрещающее чиновникам времен Януковича избираться на должности ректоров высшых учебных заведений. Теперь кандидаты на эти должности будут проходить проверку, предусмотренную законом о люстрации.