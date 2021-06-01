В ЕС решили ввести 'безусловный доход': в одной из стран будут раздавать по 1,2 тыс. евро в месяц просто так

В Германии решили провести эксперимент. В течение трех лет избранные участники исследования будут получать 1200 евро ежемесячно. Все, что им надо делать – отвечать на вопросы ученых.

Для участия в эксперименте отобрали 122 человека. Социальный эксперимент направлен на изучение последствий безусловного базового дохода. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Участникам исследования не надо было доказывать социальную незащищенность, в течение эксперимента они даже могут не работать. Их единственная обязанность – раз в полгода заполнять онлайн-анкеты.

При этом средства на эксперимент собрали с помощью пожертвований. 150 тысяч частных доноров собрали на эти цели 5,2 млн евро. Организатором акции "Мой базовый доход" выступила одноименная неправительственная организация из Берлина.

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Инициаторы убеждены, что предоставление гражданам базового дохода без всяких предпосылок может решить многие социальные проблемы, а люди с таким доходом жили бы свободнее, креативнее и счастливее.

"Мы проверим, чем же будут заниматься люди, если дать им на три года материальную стабильность. Будут ли они тратить деньги, или откладывать на черный день. Будут ли они ходить на работу, или работать по сокращенному графику? Станут ли они более социально сознательными? Или жертвовать больше?", – говорит руководитель исследования Юрген Шупп из Немецкого института экономических исследований.

Ранее сообщалось, что в Испании начали разрабатывать детали пилотного проекта по переводу предприятий на 4-дневную рабочую неделю. Эксперимент продлится три года, на него выделили 50 млн евро.

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