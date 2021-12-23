Где можно потратить "1000 грн за вакцинацию": список мест со скидками

Более 5,8 млн украинцев открыли виртуальные карты для получения "тысячи Зеленского за вакцинацию". Получили же эти деньги уже более 2,3 млн граждан. В Дії же рассказали, где можно потратить эту выплату.

Об этом у себя в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он отметил, что в общем украинцы уже потратили 210 млн грн – преимущественно на книги, кино, театр и железнодорожные билеты.

В свою очередь, Дія в Telegram представила список компаний-партнеров программы "єПідтримка", на товары и услуги которых украинцы могут потратить свою выплату. "Многие бизнесы поддержали проект, так что рассказываем, как с пользой потратить помощь от государства", – говорится в сообщении.

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Кино

Планета Кино – если вы открыли карту "єПідтримка" в Mono, то за 1000 грн можете приобрести 4 сертификата на скидку, по 250 грн каждый. К каждому сертификату попкорн в подарок;

Мультиплекс предлагает владельцам карт ПриватБанка абонемент в кино. Абонемент за 1000 грн – это 11 сеансов на местах GOOD или же 7 визитов на места IMAX.

Книги

Книголав предлагает сертификат на 1000 грн, который автоматически позволяет выбрать на сайте книги на 1400 грн;

Vivat – при выборе любых книг на сумму от 1001 до 1200 грн сумма в корзине автоматически уменьшается до 1000 грн;

Наш Формат – при заказе от 750 грн получите 2 книги в подарок, от 1000 грн - 3 книги. Если сумма заказа до 1050 грн, издательство округляет ее до 1000 грн;

BIZLIT – с промокодом epidtrymka дарят еще 20% скидки. Тогда будете иметь не 1000 грн на книги, а 1200 грн.

События

Сoncert.UA предлагает приобрести сертификат на 1000 грн. Скидки сертификат не дает, однако им можно воспользоваться в течение года;

Ticketsbox предлагает сертификаты номиналом 200, 500 и 1000 грн. С сертификатом можно приобрести со скидкой или оформить бесплатно билеты на эксклюзивные концерты и прочие события.

Спорт

Sport Life предлагает сертификат на 2000 грн за 1000 грн. Сертификатом можно оплатить любой абонемент в сети Sport Life;

hiitworks предлагает разные пакеты тренировок за 1000 грн — для начинающих, персональные и групповые. Также "єПідтримкою" можно оплатить любой абонемент.

Другие предложения

"Киевстар" и "Альфа-Банк" дарят 150 грн новым клиентам "Альфы" в случае открытия карты "єПідтримка". Нужно только скачать цифровой банк Sense SuperApp и открыть счет.

Уже со второй половины января украинцы, которым исполнилось 60 лет, смогут приобрести в аптеках лекарства на 1000 грн, которую государство выдает COVID-вакцинированным. Банки будут выпускать специальные карты, чтобы граждане смогли без проблем покупать медикаменты.

Министерство цифровой трансформации сейчас работает с банками. Последним нужно завершить технические доработки, об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров 22 декабря на брифинге, который транслировался на YouTube-канале "КабМин".

"Лекарства же можно купить онлайн, офлайн. Банки готовятся выпускать карты, чтобы было легче людям старшего возраста использовать эту возможность. Поэтому мы сейчас финализируем техническую составляющую", – сказал министр.

Федоров также отметил, что точно можно будет физически купить лекарства в аптеках. А относительно онлайн-покупки, то сейчас идет работа над тем, как сделать так, чтобы не было злоупотреблений.

Как сообщал OBOZREVATEL, получившие "тысячу за вакцинацию" украинцы начали ее продавать за наличку. При этом саму "тысячу" оценивают дешевле – в несколько сотен.