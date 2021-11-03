Некоторым украинцам упростили получение помощи на оплату жилья и коммуналки

В Украине упростили процедуру оформления помощи на оплату услуг проживания и жилищно-коммунальных услуг внутренне перемещенными лицами. Теперь переселенцы не обязаны подавать документы к заявлению о назначении помощи на следующие 6 месяцев, если никаких изменений в ранее поданных документах не произошло.

Соответствующий проект постановления принят на заседании Кабинета министров в среду, 3 ноября. Об этом стало известно во время онлайн-трансляции правительственного заседания в YouTube.

Документ разработали в Министерстве цифровой трансформации. Цель – предоставить возможность внутренне перемещенным лицам использовать удобную услугу веб-портала Дія для получения государственной помощи.

Согласно пояснительной записке к документу, сейчас переселенцы массово сталкиваются с ненужной бюрократией при продлении помощи на следующий полугодичный период, даже если никаких изменений в статусе, влияющих на получение помощи, не произошло. Все равно приходится дублировать полный пакет документов, как если бы помощь оформлялась впервые.

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В связи с этим, в порядок № 505 внесены следующие изменения:

внедрена возможность подачи заявления на продление помощи на следующие 6 месяцев в электронной форме с помощью веб-портала Дія по декларативному принципу (при отсутствии изменений в статусе внутренне перемещенного лица). Больше никаких документов подавать не нужно;

информация о лице будет автоматически проверяться в Едином реестре внутренне перемещенных лиц в помощью программных средств веб-портала Дія;

о принятом решении относительно продления или отказа в продлении получения помощи лицо также будет уведомляться с помощью веб-портала Дія;

предусматривается электронное взаимодействие веб-портала Дія с информационными системами Минсоцполитики с целью предоставления внутренне перемещенным лицам услуги по продлению получения помощи на оплату услуг проживания и жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, для социальной поддержки переселенцев 1 октября 2014 года Кабинетом министров было принято постановление № 505 "О предоставлении ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг".

Адресная помощь на оплату проживания и жилищно-коммунальных услуг назначается на семью и выплачивается одному из ее членов при условии предоставления от других совершеннолетних членов семьи письменного согласия на выплату денежной помощи. Другими словами, за помощью обращается уполномоченный представитель семьи, который подает:

заявление о назначении адресной помощи (заполняется в отделении банка);

справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица (+ копия);

паспорт (+копия);

идентификационный код (+ копия);

копии документов, подтверждающих родственные отношения (свидетельства о рождении детей, свидетельство о браке);

письменное согласие о выплате денежной помощи уполномоченному представителю семьи от других членов семьи (в свободной форме).

Денежная помощь назначается в таких размерах:

для нетрудоспособных лиц (пенсионеров, детей) – 1000 грн на одного человека;

для людей с инвалидностью I группы – 2410 грн (130% прожиточного минимума для лиц, которые утратили трудоспособность);

для людей с инвалидностью II группы – 2132 грн (115% прожиточного минимума для лиц, которые утратили трудоспособность);

для людей с инвалидностью III группы – 1854 грн (один прожиточный минимум для лиц, которые утратили трудоспособность);

для трудоспособных лиц – 442 грн на одного человека.

Общая сумма помощи на семью рассчитывается как сумма размеров помощи на каждого члена семьи и не может превышать 3000 грн. Если в семье проживает лицо с инвалидностью – не больше 3400 грн, и для многодетной семьи – не больше 5000 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине повысили размер социальной помощи детям с инвалидностью, постраждавшим от взрывоопасных предметов. Кроме того, принятым документом совершенствуется порядок выплаты надбавки по уходу за лицами с инвалидностью с детства.