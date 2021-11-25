"Укрпочта" повышает тарифы: сколько придется платить за отправку писем и посылок
"Укрпочта" повысит тарифы на свои услуги. Подорожание составит 10-15%. Новые тарифы вступят в силу уже 1 декабря.
Новые предельные тарифы "Укрпочты" утвердила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ). Подорожают самые популярные услуги почты – отправка писем, бандеролей и посылок.Какими будут цены
Письмо или почтовая карточка (открытка) массой до 50 г – приоритетная отправка будет стоить 15 грн;
бандероль до 250 г – 22,5 грн;
бандероль от 250 г до 1 кг – 45 грн;
посылка без объявленной стоимости массой до 10 кг подорожает до 30 грн;
рекомендованное отправление сверх платы за массу (для писем, открыток, бандеролей) – 11 грн вместо 9,5 грн (+16%).
Впрочем, некоторые услуги "Укрпочта" будет предоставлять бесплатно. Так, в пределах Украины безвозмездно можно будет отправить:
простые письма массой до 20 граммов и почтовые карточки, отправителями и адресатами которых являются военнослужащие срочной службы;
посылки с одеждой военнослужащих срочной службы, которые отправляются в установленном порядке военными частями;
отправления для слепых (кроме тех, которые перевозятся авиатранспортом).
Тарифы на отправку писем и посылок за границу будут по-прежнему зависеть от страны доставки. Более подробно с предельными тарифами можно ознакомиться в перечне Национальной комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации:
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Укрпочта" начала устанавливать почтоматы в своих отделениях. Но добровольно воспользоваться новинкой нельзя – это пока что эксперимент.
Кроме того, платить за посылки "Укрпочты" в селах без интернета разрешат карточкой. Такое новшество внедрят после обновления почтовой системы. За это "Укрпочта" заплатит 8 млн грн.