"Укрпочта" повышает тарифы: сколько придется платить за отправку писем и посылок

"Укрпочта" повысит тарифы на свои услуги. Подорожание составит 10-15%. Новые тарифы вступят в силу уже 1 декабря.

Новые предельные тарифы "Укрпочты" утвердила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ). Подорожают самые популярные услуги почты – отправка писем, бандеролей и посылок.

Письмо или почтовая карточка (открытка) массой до 50 г – приоритетная отправка будет стоить 15 грн;

бандероль до 250 г – 22,5 грн;

бандероль от 250 г до 1 кг – 45 грн;

посылка без объявленной стоимости массой до 10 кг подорожает до 30 грн;

рекомендованное отправление сверх платы за массу (для писем, открыток, бандеролей) – 11 грн вместо 9,5 грн (+16%).

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Впрочем, некоторые услуги "Укрпочта" будет предоставлять бесплатно. Так, в пределах Украины безвозмездно можно будет отправить:

простые письма массой до 20 граммов и почтовые карточки, отправителями и адресатами которых являются военнослужащие срочной службы;

посылки с одеждой военнослужащих срочной службы, которые отправляются в установленном порядке военными частями;

отправления для слепых (кроме тех, которые перевозятся авиатранспортом).

Тарифы на отправку писем и посылок за границу будут по-прежнему зависеть от страны доставки. Более подробно с предельными тарифами можно ознакомиться в перечне Национальной комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "Укрпочта" начала устанавливать почтоматы в своих отделениях. Но добровольно воспользоваться новинкой нельзя – это пока что эксперимент.

Кроме того, платить за посылки "Укрпочты" в селах без интернета разрешат карточкой. Такое новшество внедрят после обновления почтовой системы. За это "Укрпочта" заплатит 8 млн грн.