Национальный почтовый оператор "Укрпочта" начал устанавливать почтоматы в своих отделениях. Но добровольно воспользоваться новинкой нельзя – это пока что эксперимент. Услугу будут предлагать только некоторым клиентам. Как их будут выбирать – неизвестно.

Первые почтоматы "Укрпочты" появились в нескольких киевских отделениях. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский на своей странице в Facebook. Как свидетельствует опубликованное им фото, один из почтоматов установлен в отделении Главпочтамта (Киев, 01001).

Видео дня

В следующем году сеть планируют расширить. Установка дополнительных почтоматов начнется в городах с населением более 100 тыс. человек, предупредил глава "Укрпочты".

Несмотря на то, что почтоматы расположены в отделениях, они будут работать круглосуточно и без выходных, заверил Смелянский. По его словам, чтобы забрать посылку, понадобится около 10 секунд. Для получения отправления нужно будет:

получить СМС на указанный заранее номер телефона;

ввести на табло почтомата полученный код.

Кроме того, в будущем получение посылок из почтоматов станет возможным с помощью мобильного приложения "Укрпочты", спрогнозировал Смелянский. Также компания изучает варианты оплаты таких отправлений – это может быть POS-терминал прямо в почтомате или оплата через сайт и приложение для смартфона.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно пользоваться почтоматами "Новой почты". Оказалось, что существует немало ограничений.

Также мы узнали, как работают чат-боты крупнейших компаний, в том числе "Укрпочты". Тем, кто хочет пользоваться чат-ботами, нужно приготовиться к целому квесту.