Украинцы жалуются на газ, который не греет: проверка обойдется семье в 10 тыс. грн

Украинцы жалуются на плохое качество газа, но чтобы доказать нарушение стандартов придется заплатить 10 тыс. грн. Возместят их только в том случае, если лаборатория докажет правоту клиента.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. По правилам украинцы сами могут инициировать проверку голубого топлива. Для этого нужно обратиться в облгаз и запросить приезд комиссии. Они сделают забор образца газа, а после отправят его в лабораторию.

Заплатить за это придется около 10 тыс. грн, говорит глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Облгаз возместит деньги только в том случае, если в лабораторных условиях удастся доказать, что газ действительно не соответствует стандартом калорийности.

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"Можно вызвать комиссию, но это обойдется человеку около 10 тыс. грн. У многих людей, во-первых, нет таких средств, чтобы тратить их на проверку. Во-вторых, в многоквартирном доме человек потребляет в месяц газа менее чем на 100 грн (если установлен счетчик. – Ред.). Суммы несравнимые. Заинтересованными в проверке могут быть только те, кто много потребляет, к примеру, жители сельской местности, но откуда у них на это деньги?" – поясняет эксперт.

Попенко много лет работает с коммунальной сферой, но, по его словам, он еще не слышал о случаях, когда потребителям удалось пройти такую процедуру и получить возмещение. Механизм есть, но на практике он не применяется.

Эксперт по вопрос коммунальных услуг Сергей Дяченко все же советует: если недовольны качеством газа, то проверьте его. Для этого нужно пригласить комиссию, делать экспертизу и с заключением подавать в суд на поставщика газа. Для экспертизы он рекомендует обращаться в частные энергоаудиторские компании.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украине грозит серьезный экономический кризис с резким ростом цен, безработицей и волной банкротств. Коллапс может возникнуть именно из-за рекордных цен на газ для промышленности.