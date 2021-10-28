Украинцы жалуются на "холодный" газ: в чем проблема и кому придется отдать 10 тысяч

Украинцы жалуются на плохое качество газа и говорят, что он якобы стал "холодным" – уходит много объема, а тепло не отдает. Сами эксперты утверждают, что калорийность голубого топлива в Украине соответствует всем стандартам. А если кто-то в этом сомневается, то за спор с облгазом придется заплатить 10 тысяч гривень.

От чего зависит качество газа и как его проверить, читайте в материале OBOZREVATEL.

Большинство опрошенных экспертов уверено, что качество голубого топлива в Украине находится на таком же уровне, как и в ЕС. Мол, топливо поступает "с одной трубы", а львиная доля жалоб связана с состоянием газового оборудования в квартирах и домах.

Но есть вероятность, что качество газа действительно ниже нормы. Многое зависит от давления, которое создается на газорегуляторных пунктах и там возможны небольшие отклонения. Если давление низкое, пламя на конфорке будет меньше обычного.

Видео дня

"Также важна плотность и состав газа, – говорит глава Бюро комплексного анализа и прогнозирования Сергей Дяченко. – Я слышал о том, что газ могут якобы "разбавлять" другими веществами. Но вокруг этой темы много домыслов. Говорят, что можно кислород добавить – но это басни. Я сам работал на облгазах, но с таким никогда не сталкивался. При этом у нас часто добывается газ серосодержащий, который очищается. Но возможна ситуация, что произойдет какой-то сбой и в систему пойдет некондиционный газ".

Координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ Общественной сети ОПОРА Татьяна Бойко называет три причины для появления "холодного газа" в сети:

загрязненная газовая плита (нужно почистить сопло горелки, для этого нужно позвонить по телефону 104);

в помещении недостаточно кислорода (регулярно проветривайте помещение);

недостаточное давление в системе.

"При этом качество газа постоянно контролируется от добычи до транспортировки потребителю. И украинцы, и европейцы получают газ из одной трубы", – отмечает Бойко.

Любой украинец имеет право сам инициировать процедуру проверки качества газа. Но заплатить за это придется около 10 тыс. грн, говорит глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Облгаз возместит деньги только в том случае, если в лабораторных условиях удастся доказать, что газ действительно не соответствует стандартом калорийности.

"Можно вызвать комиссию, но это обойдется человеку около 10 тыс. грн. У многих людей, во-первых, нет таких средств, чтобы тратить их на проверку. Во-вторых, в многоквартирном доме человек потребляет в месяц газа менее чем на 100 грн (если установлен счетчик. – Ред.). Суммы несравнимые. Заинтересованными в проверке могут быть только те, кто много потребляет, к примеру, жители сельской местности, но откуда у них на это деньги?" – поясняет эксперт.

Попенко много лет работает с коммунальной сферой, но, по его словам, он еще не слышал о случаях, когда потребителям удалось пройти такую процедуру и получить возмещение. Механизм есть, но на практике он не применяется.

Сергей Дяченко все же советует: если недовольны качеством газа, то проверьте его. Для этого нужно пригласить комиссию, делать экспертизу и с заключением подавать в суд на поставщика газа. Для экспертизы он рекомендует обращаться в частные энергоаудиторские компании:

"Они могут измерять давление, определить плотность и состав газа. Важно при этом, чтобы компания имела лицензию". В то же время, Дяченко подчеркивает, процедура жалоб граждан на качество газа достаточно сложная, а экспертиза дорогая.

Эксперт также отмечает, что кроме плохого горения газа, стоит обращать внимание и на чересчур "хорошее". Если пламя на конфорке слишком высокое, это сигнализирует о высоком давлении в системе. В таком случае нужно вызывать аварийную службу, ведь есть риск взрыва.

Попенко видит только один вариант, как повлиять на качество подаваемого в квартиры газа – изменить систему его учета. "В большинстве стран мира газ потребляют не в кубометрах, а в килоджоулях. Люди платят за теплотворность газа, а не за кубы. Это главная проблема, но чтобы внедрить такую систему в Украине, нужны огромные средства", – отметил он.

К слову, часть домохозяйств в Украине до сих пор не оборудованы приборами учета газа. Согласно закону, украинцы должны установить счетчики на газ до 2023 года. Поэтому говорить о том, чтобы менять систему учета, слишком рано.