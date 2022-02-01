Украинцы в разы переплачивают за ПЦР-тесты: названа настоящая себестоимость

В Украине себестоимость ПЦР-теста в большинстве лабораторий составляет около 300 грн, при этом в среднем за эту услугу просят 950 грн. Даже ПЦР-тест с использованием самой дорогой реагентики обходиться всего в 450-500 грн, остальная сумма – сверх заработок для предприятий в условиях отсутствия должного контроля.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Отметим, украинцы, которые переболели коронавирусом, сделали ПЦР-тест как минимум два раза. Кроме того, тестирование проводят работодатели в офисах, перед конференциями, в аэропортах. В результате житель крупного города в среднем мог переплатить за тесты несколько тысяч гривен.

Вот какая реальная себестоимость теста:

450-500 грн : себестоимость теста в лаборатории, которая использует лучшие тест-системы, платит все налоги и обеспечивает высокие зарплаты сотрудникам;

меньше 300 грн: себестоимость теста в лаборатории, которая использует китайские и российские тест-системы (часто в результатах тестов они не показывают страну-производителя).

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А вот по какой цене продают:

950 грн – средняя стоимость тестов в лабораториях. Это примерно в три раза выше себестоимости в большинстве лабораторий, поскольку они используют дешевые реагенты.

Что интересно, лаборатории отказались говорить о себестоимости одного теста. Также тут стоит учитывать, что она может быть разной и зависит от: количества тестов, которая лаборатория проводит ежедневно, происхождения реагентики (российскую, китайскую можно купить вовсе за 100-150 грн), уровня зарплат, от того, платят ли налоги собственники лаборатории.

Как ранее писал OBOZREVATEL, киевляне выстраиваются в огромные очереди для того, чтобы сделать бесплатные ПЦР-тесты. При этом ждать приходится на морозе -15°С.