Украинцы смогут получать вторую пенсию: Шмыгаль объяснил формулу

Украина будет вводить обязательную накопительную пенсионную систему, при этом не создавая дополнительных нагрузок на сотрудников и работодателей. Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, систему введут по формуле 1+1. Накопление будут взыматься и с работодателя и с компании. Вторые пенсии в стране могут ввести уже в 2023 или 2024 году.

"Мы будем вводить накопительную пенсионную систему по формуле 1+1, то есть по НДФЛ будет забираться одна частица, по ЕСВ вторая частица без нагрузки на бизнес, без нагрузки на людей, чтобы создать доверие", – сказал премьер. Об этом он рассказал в ходе Киевского международного экономического форума, пишет "Экономическая правда".

Шмыгаль также заявил, что Украина за 30 лет "не смогла ввести накопительный уровень пенсионной системы". Отметим, ее хотят ввести еще с 2011-го.

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Граждане уже с 2023-го будут платить дополнительные взносы на вторую пенсию. Отчисления будут обязательными для всех работающих, в результате при достижении пенсионного возраста можно будет получить выплаты и с действующей солидарной системы, и с накопительной.

В то же время в Минфине предлагают создать новый орган для страхования рисков в системе обязательного накопительного пенсионного обеспечения. Такой орган может быть аналогом Фонда гарантирования банковских вкладов.

В Министерстве социальной политики ожидают, что законопроект о накопительных пенсиях для всех украинцев будет принят в первом чтении уже этой осенью. По словам главы министерства Марины Лазебной, первые взносы на накопительные пенсионные счета украинцы начнут делать в 2023-2024 годах. До сих пор в правительство продолжаются дискуссии касательно того, как ввести вторые пенсии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине разработали пилотные проекты по внедрению накопительных пенсионных программ на объектах большой приватизации, а также для медработников и сотрудников Национальной полиции. Такие программы будут обязательной частью социальных пакетов, предоставляемых работнику.