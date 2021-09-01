Украинцы с 1 сентября заполнят декларации, а те, кто откажется, не смогут воспользоваться деньгами. Вот, что нужно знать

Украинцы с 1 сентября могут заполнить нулевые декларации и показать заработанное в тени, заплатить небольшой налог и легализовать свое имущество. На это дадут ровно год, а после налоговики начнут жесткие проверки.

Зачем и как заполнить нулевую декларацию и как накажут за теневое имущество, читайте в материале OBOZREVATEL.

Нулевую декларацию нужно заполнять в том случае, если вы заработали в тени на квартиру, машину, ценные бумаги или накопили наличку. Есть и минимальная сумма, которая подлежит нулевой декларации – 400 тыс. грн. То есть если у вас отложено меньше, документы можно не подавать.

Сумма меньше этого уровня автоматически "прощается". К примеру, если вы накопили 20 тыс. долларов (540 тыс. грн), их необходимо задекларировать. Но для этого придется отнести наличку в банк и заплатить налог (о нем позже). Если же "под матрасом" собралось, к примеру, 10 тыс. долларов (эквивалент около 270 тыс. грн), декларировать эту сумму не нужно.

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Также вы лишаетесь возможность подать декларацию, если работаете чиновником, или же совершали уголовные преступления для заработка.

Но "отбелить" можно не только наличку, но и, например, дом или машину. Это не значит, что без нулевой декларации кто-либо станет оспаривать право собственности. Но если вы не можете подтвердить, как заработали на дом, например, ездили на заработки без официального трудоустройства, или имели хорошую зарплату в конверте, то в будущем, если вы продадите свой дом, вырученными деньгами воспользоваться будет сложно.

Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев поясняет: налоговая декларация это не "про сегодня", это о возможности завтра свободно распоряжаться своим имуществом, деньгами. Вносить в декларацию дом или квартиру нужно только в том случае, если их площадь составляет от 120 квадратов (квартира) и от 240 квадратов (дом).

Также не нужно декларировать и машину (если это личный транспорт, а не способ заработка), стоимость которой не превышает 375 минималок (2,25 млн грн).

Гетманцев при этом напоминает: декларирование добровольное, если кто-то не хочет его проходить, никто не сможет заставить. А в случае с заробитчанами, если работали легально, то новые правила их также никак не коснутся. "Если человек работал за рубежом официально и может подтвердить источник своих доходов, ему не нужно подавать декларацию", – пояснил депутат.

за валюту: 5% (6% при оплате в течение трех лет);

за валюту за границей: 9% (11,5% при оплате в течение трех лет);

недвижимость, транспорт, корпоративные права: 9% (11,5% если за три года заплатить);

облигации внутреннего госзайма: 2,5% (3% если в рассрочку).

"Со временем будет все сложнее разместить наличные в банковских учреждениях или приобрести собственность, если гражданин не имел официального дохода", – написал в своем блоге на OBOZREVATEL министр финансов Сергей Марченко.

Гетманцев добавляет: парламент уже обязал Кабмин разработать методы непрямой оценки доходов украинцев. А это значит, что налоговая может спросить: откуда взялась квартира, которую вы продали, а теперь хотите положить деньги на банковский счет.

"Логика состоит в том, что вводится косвенный контроль дохода. Если у тебя есть деньги на приобретение автомобиля, значит, ты должен был где-то эти деньги взять", – говорит он

И если не подтвердить свой источник дохода, придется заплатить налог в размере 18% (НДФЛ). А это в несколько раз больше, чем нужно будет заплатить при налоговой амнистии. Также стоит отметить, что если принять участие в налоговой амнистии, можно получить освобождение от возможных преследований со стороны фискалов и наказания за неуплату налогов.

В целом же налоговая амнистия в стране, которая долгое время работала в тени, необходимый шаг. Но если после возможности добровольно задекларировать не последует жесткого наказания для тех, кто от такой возможности откажется, толку от такой реформы не будет.