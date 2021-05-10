Украинцы продают современные копейки за тысячи гривен: какие монеты искать
В Украине на аукционах нумизматы готовы платить тысячи гривен за монеты редких номиналов и браков (в чеканке, весе и т.п).
OBOZREVATEL проанализировал результаты аукционов и собрал три крупные сделки по продаже современных украинских монет из обихода по цене, которая в тысячи раз превышает номинал.5 копеек 2007 года
Особенность: нестандартный легкий вес в 3,47 грамм
Цена: 3000 грн (аукцион продолжается)
"Найдена тонкая монета 5 копеек 2007 года. Вес 3,47 (-0,8 грамма от нормы) и по толщине 1,30 (-0,2)", – пишет автор.Монеты 50 копеек 2014-го и 2016 годов
Особенность: 1(96)-1(96)к магнитная сталь покрытая никелем
Цена 3501 грн (продано)
Особенность: каштаны из годового набора (выпущены тиражом в 5 тыс. грн)
Цена: 2 095 грн (продано)
Отметим, нумизматы готовы платить десятки и даже сотни тысяч гривен не только за редкие монеты прошлых веков, но и за современные копейки. Главное условие – они должны отличаться от остальных. Например, браком.
Так, за 10 копеек 2008 года с производственным браком готовы заплатить 250 тыс. грн. Именно столько просят за испорченную монету на торгах crafta.ua.
Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с 21 января Национальный банк выпустил в оборот памятную монету номиналом в 20 грн. Она посвящена украинской поэтессе Лесе Украинке. Деньги можно приобрести в Нацбанке.