Украинцы продают современные копейки за тысячи гривен: какие монеты искать

В Украине на аукционах нумизматы готовы платить тысячи гривен за монеты редких номиналов и браков (в чеканке, весе и т.п).

OBOZREVATEL проанализировал результаты аукционов и собрал три крупные сделки по продаже современных украинских монет из обихода по цене, которая в тысячи раз превышает номинал.

Особенность: нестандартный легкий вес в 3,47 грамм

Цена: 3000 грн (аукцион продолжается)

"Найдена тонкая монета 5 копеек 2007 года. Вес 3,47 (-0,8 грамма от нормы) и по толщине 1,30 (-0,2)", – пишет автор.

Особенность: 1(96)-1(96)к магнитная сталь покрытая никелем

Цена 3501 грн (продано)

Особенность: каштаны из годового набора (выпущены тиражом в 5 тыс. грн)

Цена: 2 095 грн (продано)

Отметим, нумизматы готовы платить десятки и даже сотни тысяч гривен не только за редкие монеты прошлых веков, но и за современные копейки. Главное условие – они должны отличаться от остальных. Например, браком.

Так, за 10 копеек 2008 года с производственным браком готовы заплатить 250 тыс. грн. Именно столько просят за испорченную монету на торгах crafta.ua.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с 21 января Национальный банк выпустил в оборот памятную монету номиналом в 20 грн. Она посвящена украинской поэтессе Лесе Украинке. Деньги можно приобрести в Нацбанке.