Украинцы обязаны сами подать декларации в налоговую: за что нужно доплатить
В Украине в 2023-м нужно заплатить налоги за доходы, которые были получены в 2022-м и за которые не было уплачено налоги. Декларацию нужно подать в налоговую по месту регистрации до 1 мая.
Об этом говорится в разъяснении Государственной налоговой службы. Обязанность подачи декларации у налогоплательщиков возникает:
- при получении доходов не от налоговых агентов (т.е. от других физических лиц, не зарегистрированных как самозанятые лица). Это в том числе доходы от предоставления в аренду движимого или недвижимого имущества другим физическим лицам;
- наследство или получение в подарок имущества от членов семьи первой и второй степени родства и т.п.;
- сделки с инвестиционными активами;
- при получении иностранных доходов;
- при получении в собственность имущества по решению суда.
Вместе с тем следует отметить, что обязанность налогоплательщика по представлению налоговой декларации считается выполненной и налоговая декларация не подается, если такой налогоплательщик получал доходы исключительно: от налоговых агентов, которые не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход.
- если задержать платеж на срок до 30 дней – 5%;
- если задержать на более 30 дней – 10%;
- если умышленно уклоняться от уплаты – 25%;
- если повторно нарушить или задержать более чем на 90 дней – 50%.
Стоит отметить, что во многих странах за неуплату налогов предусмотрена уголовная ответственность и миллионные штрафы. В Украине же физические лица массово отказываются от декларирования, а доказать такие нарушения крайне сложно.
Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с 1 ноября изменили налоги при продаже квартир. Застройщики должны будут платить НДС по кассовому методу (дата появления обязательств будет совпадать с датой получения прибыли), а продавцы – подоходный налог с разницы между стоимостью покупки и продажи.
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