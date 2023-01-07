Украинцы обязаны доплатить налоги: за какой доход

Украинцы обязаны самостоятельно обратиться в налоговую по месту регистрации и заплатить налоги за отдельные доходы. Если с зарплаты налоги платит работодатель, то за доход от аренды недвижимости, наследство, подарки, дополнительный доход украинцы должны платить сами.

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Об этом говорится в разъяснении Государственной налоговой службы. Обязанность подачи декларации у налогоплательщиков возникает:

при получении доходов не от налоговых агентов (т.е. от других физических лиц, не зарегистрированных как самозанятые лица). Это в том числе доходы от предоставления в аренду движимого или недвижимого имущества другим физическим лицам;

наследство или получение в подарок имущества от членов семьи первой и второй степени родства и т.п.;

сделки с инвестиционными активами;

при получении иностранных доходов;

при получении в собственность имущества по решению суда.

Вместе с тем следует отметить, что обязанность налогоплательщика по представлению налоговой декларации считается выполненной и налоговая декларация не подается, если такой налогоплательщик получал доходы исключительно: от налоговых агентов, которые не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход.

если задержать платеж на срок до 30 дней – 5%;

если задержать на более 30 дней – 10%;

если умышленно уклоняться от уплаты – 25%;

если повторно нарушить или задержать более чем на 90 дней – 50%.

Стоит отметить, что во многих странах за неуплату налогов предусмотрена уголовная ответственность и миллионные штрафы. В Украине же физические лица массово отказываются от декларирования, а доказать такие нарушения крайне сложно.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с 1 ноября изменили налоги при продаже квартир. Застройщики должны будут платить НДС по кассовому методу (дата появления обязательств будет совпадать с датой получения прибыли), а продавцы – подоходный налог с разницы между стоимостью покупки и продажи.

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