Украинцы начали зарабатывать на евробляхах: на границах огромные очереди, а стоимость авто упала

Украинцы не могут ввести авто даже для помощи армии: на границах образовались огромные очереди, стоять в которых приходится от трех до пяти суток. На время военного положения все налоги, кроме небольшого взноса в Пенсионный фонд, отменили. Этим активно пользуются перегонщики и евробляхеры. На каждой машине они зарабатывают по 500 долларов и уже успели организовать незаконные схемы.

О том, как идея украинской власти облегчить жизнь украинцев создала проблему и что решили изменить с 25 апреля, читайте в материале OBOZREVATEL.

В Украине сотни посредников снова начали зарабатывать на ввозе евроблях. За счет отмены на время войны всех налогов машины резко подешевели. Экономия может составлять несколько тысяч евро. К примеру, на Facebook организации "Авто Евро Сила" (представляли интересы тех, кто ранее незаконно отказывался растаможивать авто) ежедневно публикуют посты о найденных дешевых авто.

Видео дня

Обещают искать машины и для нужд армии, при этом за такой поиск плату не берут. Перегонщики не уточняют, что из-за их бизнеса ввести авто на нужды армии быстро невозможно. В пробках приходится стоять сутками. Киевлянин Василий от услуг перегонщиков отказался. Он вместе со своей взрослой дочерью решил сам пригнать в Украину авто на еврономерах.

Изначально закон предусматривал, что украинцы по желанию смогут сами пригнать себе авто в том случае, если они освобождены от службы в армии и могут пересекать границу. Принимая такое решение, на перегонщиков не рассчитывали. Василий уже достиг пенсионного возраста, поэтому без проблем может пересекать границу.

"Я ездил с дочерью. У меня сейчас две дочери находятся в Ужгороде. Давно мечтал купить себе Audi, у меня были Audi до этого", – рассказывает киевлянин. Со всеми документами Audi А4 2002 года выпуска обошлась ему в 3,3 тыс. долларов. В Украине такая же машина стоит около 5,7 тыс. долларов (зависимо от состояния и пробега цена варьируется от 5 до 7 тыс. долларов).

Посредники просят 500 долларов за свои услуги. По их версии, машины в страну ввозят девушки, на которых ограничения на пересечение границы не действуют. Василий же говорит, что видел огромное количество молодых парней, которые гонят авто на еврономерах.

"Из-за "перекупов" возникла большая проблема с ввозом авто для армии! Ранее автовозы или лафеты с авто для армии ввозились через "красный коридор", а личный транспорт или авто, купленные в ЕС у физлиц для себя, ехали через "зеленый коридор". И на "красном коридоре" очередей не было вообще! После отмены налогов для физлиц через границу организовано физлицами или фирмами по доверенностям от физлиц осуществляется перевозка огромного количества новых и подержанных авто", – отмечает Олег Назареко, генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров.

Из-за огромного наплыва украинцев, которые пытаются купить дешевые авто, повысили цены и на польском рынке. Там практически в каждом маленьком городе есть свой авторынок, отмечает киевлянин Василий. Он объездил несколько городов в поисках своей машины Audi A4. До отмены пошлин машины были примерно на 500 долларов дешевле.

"Покупал в Польше, заплатил брокеру всего 1000 грн. Я отправил ему документы и он помог мне оформить на границе. Еще где-то 160 долларов за машину стоимостью 3050 долларов нужно заплатить в Пенсионный фонд. Там до 5% взнос. Назад поехал через границу со Словакией, там была меньше очередь. Но все равно пришлось стоять полтора суток", – говорит Василий.

С 25 апреля ввоз авто для личных нужд ограничили. Теперь это разрешено только на польских границах: "Угринов", "Грушев", "Смильница", "Устилуг"; на словацкой "М. Березный" и на венгерских "Звонково", "Косино". Обсуждают также возможность вернуть пошлину для авто на личные нужды.

На войне начали зарабатывать не только перегонщики, но и схемщики, отмечает Назаренко. В Украине они НДС не платят, а после получают возврат.

"Авто покупается украинцами на аукционе, продается ими там же в ЕС, но делают фуфло – экспортную декларацию якобы вывоз и возвращают НДС от продавца себе на карту! И долго ли ЕС так будет глаза закрывать на схемы некоторых украинцев? Аукционы уже начали проверки и запросы, а раньше просто возвращали! Грязно и стыдно! Кому война, а кому…" – отмечает эксперт.

Благодаря отмене налогов и пошлин украинцы могут сэкономить тысячи долларов, однако такое новшество не рассчитано на отдельных ушлых предпринимателей. Приобрести авто для себя во время военных действий никто не может запретить, однако насколько этично пользоваться такой возможностью для создания собственного бизнеса, вопрос риторический.