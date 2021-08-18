Украинцы могут заработать на земле: где лучше покупать участки и как будут расти цены

За год земля в Киевской области подорожала на 10%: цены на участки выросли с $1455 до $1597, говорится в исследованиях компании SV Development. В этом году стоимость может вырасти еще на 15-20%, а в некоторых самых популярных районах Киевщины – на 30%. Это привлекает инвесторов, которые покупают участки и продают их спустя несколько лет с неплохим доходом.

О том, в какие земли выгоднее всего инвестировать и на что обратить внимание при выборе участка, читайте в материале OBOZREVATEL.

Эпидемия COVID-19 и несколько локдаунов, которые многие украинцы провели дома, заставили потребителей задуматься о переезде за город. Спрос растет не только на дома, но и на земельные участки под застройку, говорят опрошенные риелторы. Например, за семь месяцев этого года продажи выросли в среднем на 15-20% по сравнению с таким же периодом в прошлом году.

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Управляющий партнер консалтинговой компании SV Development Сергей Степенко говорит, что в Киевской области сейчас заключается около 3-4 тыс. сделок по продаже земли в месяц. Столько же примерно продается и домов.

"Инвестируют в разные активы – от элитных участков и домов в Обуховском районе до недорогих домов с большими участками по $5 тыс.", – говорит он.

Потенциальных покупателей на землю много, рассказывает риелтор по имени Александр, который попросил не называть его фамилию. Клиенты тщательно выбирают участки и хотят построить дом своими силами – качество строительства и используемые материалы в новых домах их не устраивают, а покупать советского типа дачи им тоже не хочется. "Но есть и обратная тенденция, когда потребители сразу ищут дом с землей, поскольку не хотят связываться со стройкой", – говорит он. Поэтому инвестор может купить землю и спустя несколько лет ее перепродать, либо построить на участке дом и найти на него покупателей и на этом неплохо заработать.

Например, за несколько лет земля в месте с хорошей транспортной развязкой и близостью к озеру или реке может подорожать с $20 тыс. до $50 тыс. Если же вложить в строительство дома еще $70-80 тыс., то этот актив можно продать за $150 тыс. Сделку лучше проводить через три года после оформления права собственности, поскольку это поможет избежать повышенных налогов. А это 6,5% от стоимости дома с участком, из которых 5% дополнительный налог и 1,5% – военный сбор.

Самым большим интересом у покупателей пользуются участки в радиусе 30 километров от Киева – ездить на работу или на дачу по выходным на более длительные расстояния соглашаются немногие. Самым высоким интересом пользуются земли на Житомирском направлении из-за хорошей транспортной развязки, активно застраивается Киево-Святошинский район (средняя цена на землю – $2325 за сотку). Покупатели интересуются участками в Обуховском (цена – $1956 за сотку) и Вышгородском районах (средняя стоимость – $1529 за сотку).

Гораздо меньшей популярностью пользуются участки в Бориспольском (средняя цена – $1762), Броварском ($1294 за сотку) и Макаровском районах ($930 за сотку) Киевской области.

Как выбрать участок для перепродажи? Первое, советуют риелторы, нужно проверить государственный акт на землю. С копией этого документа потенциальный покупатель может идти к юристам или к нотариусу.

Важно, чтобы целевое назначение земли было под застройку, если же участок находится в садовом кооперативе, то это впоследствии создаст много проблем. С 1 июля участки в товариществах подпадают под категорию земель сельскохозяйственного назначения, а, значит, будущего покупателя будут детально проверять – по всем реестрам и требовать справки об источнике происхождения средств. Это сузит количество потенциальных клиентов в будущем.

Второе, на что нужно обратить внимание, – это близость коммуникаций. Перед покупкой участка инвестор должен понять, сколько времени и средств понадобится для подключения электричества и газа. Какие к участку есть подъездные пути, они асфальтированы или придется ехать несколько километров по бездорожью. И главное – кто занимается обслуживанием городка, кооператива – вывозом мусора, охраной, чисткой снега и т.д.

Близость к реке, озеру или лесу играет важную роль для будущего покупателя, большинство которых – семьи с детьми. "Есть хорошее правило для инвесторов – нужно всегда выбирать такой актив, который бы вы хотели купить сами", – добавляет риелтор Александр. Если все подходит, можно смело покупать актив.