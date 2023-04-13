Украинцы могут продать старые монеты с копилки за большие деньги: сколько за них заплатят

Украинцы имеют возможность хорошо заработать, продав старые монеты, которые могут заваляться в копилках. Некоторые их них являются коллекционными, а потому знатоки готовы платить за них тысячи гривен.

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К примеру, 1-копеечные монеты 1996 года. По данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки":

разновидность 1БА с большими ягодами можно продать по цене от 1300 грн до 2000 грн;

разновидность 1БВ с маленькими ягодами – от 2500 грн до 3000 грн.

"Копейка 1996 г. встречалась не только в наборах НБУ, иногда ее находили в обращении. Однако монеты из обращения дешевле, чем копейки из набора", – рассказывают нумизматы.

А за 50 копеек 1994 года разновидности 1.1АГм платить готовы от 2 000 грн до 4 000 грн. Такую монету можно узнать по:

маленькому отверстию в нижней части трезуба;

промежутку в виде трапеций между листком и отростком;

гурту с мелкой насечкой.

"В обращении встречается еще одна разновидность с трапециями – 2АГм, у таких 50 копеек большие отверстия в нижней части трезубца. Монету можно продать за 5-30 грн", – рассказывают специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, также дорого можно продать 1 грн 1992 года разновидности 1.1ААг. За эту монету могут заплатить от 10 000 до 20 000 грн.

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