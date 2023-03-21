Пострадавшим от войны украинцам будут выплачивать до 1 млн грн: кто может рассчитывать

В Верховной Раде приняли законопроект №7353, устанавливающий дополнительные единовременные выплаты украинцам, пострадавшим от российской агрессии. Размер выплаты колеблется от 100 тыс. грн до 1 млн грн. Впрочем, рассчитывать на нее смогут не все – только работники объектов критической инфраструктуры, госслужащие и журналисты, а также – члены их семей.

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В частности, закон предоставляет право на получение единовременного пособия за вред жизни и здоровью лицам, получившим инвалидность или утратившим трудоспособность без установления инвалидности в связи с рядом факторов. В частности:

ранением;

увечьем;

контузией;

связанными с исполнением должностных (служебных, профессиональных) обязанностей в период военной агрессии заболевания.

"На сегодняшний день отсутствуют какие-либо законодательные гарантии по защите публичных служащих, работников объектов критической инфраструктуры, журналистов или членов их семей в случае гибели (смерти) кормильца или ранения во время исполнения служебных обязанностей в период войны", – говорится в пояснительной записке к документу. Согласно которому, размер единовременного пособия составляет:

лицам с инвалидностью I группы – 800 тыс. грн;

лицам с инвалидностью II группы – 500 тыс. грн;

лицам с инвалидностью III группы – 200 тыс. грн;

лицам, потерявшим трудоспособность без установления инвалидности – 100 тыс. грн;

при гибели (смерти) – 1 млн грн.

Право на назначение и получение единовременного пособия имеют члены семьи, умершего (погибшего) работника в равных частях. К ним относятся:

родители;

один из супругов;

дети;

иждивенцы погибшего (умершего), которым в связи с этим выплачивается пенсия.

"Враг обстреливает гражданские объекты, в том числе критическую инфраструктуру, где среди пострадавших гражданские рабочие. Также важно, что в этом списке есть журналисты. Они сейчас выполняют очень опасную работу, чтобы информировать общество и весь мир о том, что происходит в горячих точках в нашей стране", – прокомментировал принятие закона нардеп от ЕС Алексей Гончаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем пострадавшие от войны украинцы, а также ВПЛ (внутренне перемещенные лица) снова могут получить 6600 грн от ООН. Однако претендовать на помощь могут не все – лишь те, кто ранее не получал выплаты от международных организаций и имеют доход менее 5 400 гривен в месяц.

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