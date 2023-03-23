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Украинцы могут получить от международных организаций до 7 тыс. грн помощи: кто претендует и как оформить

Владимир Пазий
Личные финансы
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Украинцы могут получить помощь от международных организаций

Украинские внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут получить помощь от нескольких международных организаций. Например, французская гуманитарная организация ACTED выплачивает переселенцам по 6600 грн.

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О том, от каких организаций могут получить средства украинские ВПЛ и как оформить помощь – расскажет OBOZREVATEL.

В рамках программы ACTED выплачивает переселенцам по 2200 в месяц. Помощь оказывается жителям, выехавшим из следующих областей:

  • Донецкой;
  • Луганской;
  • Харьковской;
  • Сумской;
  • Черниговской;
  • Николаевской;
  • Запорожской;
  • Херсонской.

На каждого члена семьи, выехавшей на безопасные территории, выплачивается сумма сразу в размере 6600 грн. Оплата производится через отделения Ощадбанка, "Укрпочты" или же на карту Ощадбанка.

Для того чтобы подать заявление на оформление помощи от государства, необходимо обратиться по телефону: 0 800 33 69 36. Нужны такие документы:

  • паспорт;
  • идентификационный код;
  • свидетельство рождения детей.

Также можно получить помощь ЮНИСЕФ. Выплаты от ЮНИСЕФ Совместно – дополнительная поддержка многодетных украинских семей, пострадавших от войны. Многодетным семьям будет выплачиваться пособие в размере 2 200 грн раз в месяц, но не более пяти человек.

Красный Крест

ВПЛ могут получить от Миссии Международного Комитета Красного Креста в Украине совместно с Обществом Красного Креста Украины. Финансовая помощь в рамках программы составит 2500 грн на человека. Выплаты будут производиться на основании данных из информационной базы ВПЛ.

Миссия Красного Креста совместно с Минсоцполитики сама будет определять, кому оказывать помощь, на основании сведений из Единой информационной базы внутренне перемещенных лиц и информационной платформы есть помощь.

Для уточнения подробностей можно обратиться на горячую линию – 0 800 332 656 или отправить электронное письмо по конфиденциальному адресу [email protected] или по общему [email protected]

Агентство ООН по делам беженцев

Программа ориентирована на уязвимые категории лиц ВПЛ, пострадавших от военных действий и вернувшихся к своему постоянному месту жительства в определенные регионы Украины.

Если ваша семья отвечает всем критериям, после рассмотрения заявки вы получите на свою карту выплату в размере 2 220 грн (на одного человека).

Деньги будут поступать ежемесячно в течение трех месяцев. Обратите внимание, что 2 220 грн – это выплата на одного человека. То есть если в вашей семье три человека, суммарно вы получите 19 980 грн. Заявка подается оффлайн в пунктах сбора данных в областях или при обращении в мобильную группу. Адреса и график работы пунктов регистрации можно посмотреть по ссылке.

$1KProject

Украинцы могут получить помощь от Нью-Йоркской благотворительной организации в области технологической индустрии 1K. Предполагается единовременная финансовая поддержка в размере $1 тыс.

Впрочем, рассчитывать на нее следует не всем: программа ориентирована на семьи. В настоящее время помощь уже получили более 11 тыс. семей и 40 тыс. детей.

Помощь является одноразовой. Подать заявку на ее получение может любая украинская семья:

  • что как находится в стране;
  • так и выехала из нее как в качестве беженцев.

Подать заявку на выплату можно здесь.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Румынии действуют программы помощи от международных организаций, в частности, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Речь идет о предоставлении около 12,9 тыс. грн. Выплаты производятся из расчета 568 лей (около 4 300 грн) на одного человека в месяц.

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