Украинцы могут получить от Канады 80 тыс. грн: кому стоит рассчитывать

Украинцы, которые приехали в Канаду после начала полномасштабной войны, могут получить выплату в 3 000 канадских долларов (более 80 000 грн по актуальному курсу). Однако рассчитывать на выплату могут лишь те, кто прибыл в страну на основании канадско-украинского разрешения на экстренные поездки (CUAET).

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Об этом сообщает Visit Ukraine. Отмечается: выплата является одноразовой и не облагается налогами.

Кроме того, подчеркивается, выплата в 3 000 канадских долларов предназначается для взрослых. Для детей же насчитывают пособие в 1 500 канадских долларов (около 40 000 грн).

"Правительство Канады выделяет эти средства для того, чтобы беженцы смогли обосноваться в стране сразу по прибытии. Денежные средства поступят на ваш банковский счет путем прямого депозита. Выплату за ребенка получит один из родителей или законный опекун", – говорится в сообщении.

Как получить выплату

Для получения выплаты нужно подать соответствующую заявку – сделать это можно здесь. Для этого следует:

находиться в Канаде;

прибыть в страну на основании CUAET и иметь соответствующую отметку в документе о статусе временного резидента;

открыть счет в канадском банке.

"Если у вас нет специальной отметки, подайте заявление на продление пребывания по CUAET. Сделать это нужно до подачи запроса на финансовую помощь. После всех шагов вы увидите подтверждение успешности заполнения анкеты. Обязательно запишите номер этого подтверждения", – отмечают авторы материала.

Что делать несовершеннолетним, прибывшим в Канаду без родителей

Несовершеннолетние украинцы, которые находятся в Канаде без взрослых, для получения выплаты должны представить дополнительные документы. Ими являются:

подписанное родителями или законным опекуном письмо с адресом и телефоном одного из родителей, а также и взрослого, который будет наблюдать за ребенком в Канаде;

копия документа о статусе временного резидента [IMM 1442] с отметкой о пребывании в рамках CUAET.

Программа заканчивается

Как рассказали автору блога "Канада – моя история" в IRCC (департамент, занимающемся вопросами беженцев, гражданства и иммиграции в Канаду), официально программа CUAET действует до 31 марта 2023 года и продлена не была (по состоянию на 9 марта). Таким образом, чтобы претендовать на выплату в 3 000 канадских долларов, украинцы должны:

получить визу до 31 марта (а согласно официальной информации на сайте правительства Канады, до 31 марта нужно и въехать в страну);

податься на саму помощь до 30 июня 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время пострадавшие от войны украинцы могут получить помощь в 1000 долларов от Нью-Йоркской благотворительной организации в области технологической индустрии 1K. Впрочем, рассчитывать на нее следует не всем: программа ориентирована на семьи.

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