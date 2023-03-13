Украинцы могут получить 1000 долларов от США: какие условия

Пострадавшие от войны украинцы могут получить помощь в 1 000 долларов от Нью-Йоркской благотворительной организации в области технологической индустрии 1K. Впрочем, рассчитывать на нее следует не всем: программа ориентирована на семьи.

Видео дня

В настоящее время помощь уже получили более 11 тыс. семей и 40 тыс. детей. Общая сумма помощи, говорится на сайте проекта 1K для Украины, уже составляет более 11,5 млн долларов.

Особенностью программы является прямая связь спонсоров в США и во всем мире для помощи украинским семьям. "Если мы сможем найти вам спонсора, вы получите деньги непосредственно на свою банковскую карту в гривне", – рассказывают в 1K для Украины.

Кто может подать заявку

Помощь является одноразовой. Подать заявку на ее получение может любая украинская семья:

как находящаяся в стране;

так и выехавшая из нее в качестве беженцев.

Когда придет выплата

Как рассказали в проекте, если будет принято решение о предоставлении помощи, средства будут высланы в течение 1 часа. Впрочем, время ожидания может быть и большим.

"Иногда нужно несколько дней для поступления средств на счет", – объяснили там.

Получат выплату не все

Получить же выплату смогут не все желающие. Причина – большое количество нуждающихся.

"К сожалению, мы не можем гарантировать, что каждый заявитель получит помощь. Но мы делаем все возможное, чтобы поскорее помочь многим семьям", – отметили в проекте.

На что можно тратить выплату

Какого-либо перечня товаров или услуг, на которые должна быть потрачена выплата, не существует. Деньги можно использовать для оплаты всего, что получатель сочтет нужным.

"Многие семьи используют средства на еду, одежду, аренду и эвакуацию из зоны боевых действий", – объяснили в проекте.

Как подать заявку

Подать заявку на выплату можно здесь. Для этого следует заполнить форму. Указать нужно:

реферальный электронный адрес."E-mail лица, которое направило вас в проект $1K Украина. Укажите свою электронную почту, если вы ссылаетесь на себя", – объяснили в организации;

свой электронный адрес;

номер телефона;

имя;

фамилию;

номер банковской карты;

дату рождения;

город проживания;

адрес. "Это должен быть тот же адрес, который вы указали в своем банке. Укажите улицу, номер квартиры и город", – рассказали в $1K;

индекс;

место пребывания – в своем городе в Украине, в другом городе или же за границей;

количество детей в семье;

количество взрослых;

семейное фото – без него заявка может быть не утверждена;

ссылку на личный Instagram или Facebook;

краткую информацию о всех членах семьи (имена, возраст, род занятий и т. д.);

чем вызвана необходимость получения помощи;

на что будет потрачена выплата.

"Не отправляйте форму дважды. Если вы продолжите посылать сообщения, наша система заблокирует вас и вы не сможете получить помощь", – подчеркнули в проекте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Румынии действуют программы помощи от международных организаций, в частности Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Речь идет о предоставлении около 12,9 тыс. грн. Выплаты осуществляются из расчета 568 лей (около 4 300 грн) на одного человека в месяц.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!