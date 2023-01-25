Украинцы могут найти в копилках 1 копейку, которую можно продать за большие деньги: как распознать

Украинцы могут обнаружить в своих кошельках и копилках монеты в 1 копейку, за которые коллекционеры готовы платить хорошие деньги. Их стоимость может доходить до нескольких тысяч гривень.

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Такой, к примеру, является монета в 1 копейку 1992 года разновидности 1.11АЕ. По информации ресурса "Монеты-ягодки", на специализированных аукционах за нее могут заплатить от 4 000 до 7 000 грн. Узнать такую монету можно по:

округлой верхушке правого верхнего листа;

больших ягодах.

Также ценятся 1-копеечные монеты 1996 года. Так:

разновидность 1БА с большими ягодами можно продать по цене от 1 300 грн до 2 000 грн;

разновидность 1БВ с маленькими ягодами – от 2 500 грн до 3 000 грн.

"Копейка 1996 г. встречалась не только в наборах НБУ, иногда ее находили в обращении. Однако монеты из обращения дешевле, чем копейки из набора", – рассказывают специалисты.

Платить хорошие деньги коллекционеры готовы и за монеты в 50 копеек. При чем, разных разновидностей:

за 50 копеек 1992 года разновидности 3ВАг, по данным специалистов, коллекционеры готовы отдать от 4 000 грн до 6 000 грн;

а за 50 копеек 1994 года разновидности 1.1АГм – от 2 000 грн до 4 000 грн.

Также можно выгодно продать 10-копеечные монеты. В частности:

за монету в 10 копеек 1994 года разновидности 2БАм можно выручить от 3 000 грн до 4 000 грн;

за более 1 000 грн можно продать 10 копеек 2001 года разновидности 2ИАм;

от 8 000 грн до 10 000 грн на аукционах готовы платить за 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за 39 750 грн продают монету в 1 копейку 2010 года. Ее особенностью является материал чеканки – вместо обычной нержавеющей стали она выполнена из серебра.

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