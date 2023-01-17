В Украине более чем за 1 тыс. долларов продают 1 копейку: как выглядит монета

В Украине за 39 750 грн (более 1 000 долларов) продают монету в 1 копейку 2010 года. Ее особенностью является материал чеканки – вместо обычной нержавеющей стали она выполнена из серебра.

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Обїявление о продаже размещено на специализированном ресурсе Violity. Согласно ему:

реставрации монета не поддавалась;

дефектов не имеет.

"1 копейка 2010. Серебро", – говорится в объявлении.

В целом же 1-копеечные монеты 2010 года не представляют никакого интереса для нумизматов, являясь обычными оборотными монетами. Более того, по данным ресурса "Монеты-ягодки", обычно их даже не продают на аукционах поштучно.

"На продажу часто выставляют монеты в банковских роллах. Или по 100-500 монет в одном лоте", – рассказывают специалисты.

Какие 1-копеечные монеты ценятся среди коллекционеров

По данным специалистов, среди коллекционеров ценятся, среди прочих, монеты в 1 копейку 1992 года разновидности 1.11АЕ. Их отличают:

округлая верхушка правого верхнего листа;

большие ягоды.

Также ценятся 1-копеечные монеты 1996 года двух разновидностей:

1БА – с крупными ягодами;

1БВ – с маленькими.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинскую монету в 25 копеек продают за 25 тыс. грн (около 700 долларов). Ее особенностью является материал чеканки – серебро вместо низкоуглеродистой стали с гальванопокрытием латунью.

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